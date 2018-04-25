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邦交國廉政交流 邱太三：依聯合國公約反貪腐

2018-04-25 10:40聯合報 記者王宏舜╱即時報導

廉政署上午舉辦「邦交國廉政研討會」，以利益衝突迴避制度、行政透明化措施為題，和瓜地馬拉、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯多明尼加等友邦交流。法務部長邱太三表示，我國雖非聯合國一員，但廉政措施均依循聯合國反貪腐公約；反貪著重國際合作，包括貪瀆偵辦、資產追回、洗錢防制等，法務部將積極參與國際反貪腐組織的相關活動及會議。

本次邀訪為期5天，由廉政署與外交部共同辦理，昨日上午友邦代表已先晉見總統。今日會議由廉政署署長朱家崎主持，朱也報告我國公職人員利益衝突迴避制度和執行現況。瓜地馬拉檢察總長兼法務部長阿達納女士、貝里斯檢察總長暨法務部長裴瑞斐、尼加拉瓜副檢察總長龔薩雷斯、宏都拉斯最高檢察總署政府透明及反貪特調主任檢察官伊薩吉瑞、多明尼加檢察總署行政貪污偵查處長葛蕾洛女士則分享該國制度。

吹哨者的保護，近來也成為國人關注的議題，朱家崎和肅貪組組長汪南均也將就公益掲弊者立法保護經驗作專題報告。

廉政署將安排友邦代表到台北市道路管線暨資訊中心參訪，了解台北道路資訊化管理情形，介紹市民只要下載 APP軟體，就可即時獲得道路施工影像、施工等資訊，施工管理全程透明，形同全民督工，降低人謀不臧。而台南市警局將分享「警政廉政細工」。

邱太三表示，與他國共同簽署以國家為締約主體的合作協定已列為施政重點。例如為加強國際合作、聯手打擊跨境犯罪，我與美國、菲律賓等國簽署刑事司法互助協定，也與德、英等國簽署移交受刑人協定。「國際刑事司法互助法草案」也已三讀，將有助與各國攜手偵辦跨國性詐騙、毒品等案件，實現司法正義。

邱舉例，2014年我國與宏都拉斯合作執行「確保檢察總署所屬法務人員交通安全計畫」、翌年推動「發布科學訊息（法醫學刊）計畫」，2017年多明尼加檢警更協助我破獲機房設在該國的跨境詐騙集團，希望未來能與各國在廉政領域簽署合作協定， 建立夥伴關係、加強交流。

廉政署舉辦「邦交國廉政研討會」，以利益衝突迴避制度、行政透明化措施為題，和瓜地馬...
廉政署舉辦「邦交國廉政研討會」，以利益衝突迴避制度、行政透明化措施為題，和瓜地馬拉、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、多明尼加等友邦交流。法務部長邱太三(中)出席致詞。記者王宏舜／攝影
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宏都拉斯多明尼加詐騙集團
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