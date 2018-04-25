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國道值勤兩警死 葉俊榮：可加強國道科技執法

2018-04-25 09:39聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片
內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片
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警消不滿政府漠視警消危勞，這兩天上街抗議，結果發生與現任員警及媒體記者衝突事件。對此，內政部長葉俊榮今就「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」赴立法院內政委員會報告。他受訪強調，本俸調高是直接對警消人員保障；而針對國道員警傷亡事件，他則表示，會與交通部來討論是否可以進一步加強國道在科技上的執法。

葉俊榮說，我們對退休警察跟消防同仁的訴求都有注意到，很努力在強化警察機關的值勤環境跟權益。所以最近提出了從本俸500到525，主要就是照顧基層警察跟消防員，總共會有6萬4千人受惠，實施第二、三年就會有2、3萬的警察可以受惠，退休之後馬上又可以增加退休的給付，這是個直接對我們警察同仁權益可以保障的作法。

針對警員國道傷亡事件，葉俊榮表示，他了解警察的值勤環境確實是非常危險，希望社會各界跟立委可以共同跟我們一起來努力，強化警察同仁執勤的環境；而針對他們的權益，考量到這份工作危險勞累的特質，也會給予這方面的強化。

葉俊榮說，從國道的個案裡可以看出必須跟各相關機關協調，不管是在機場、國道還是港口，希望能夠進一步跟交通部來討論，他昨天也跟交通部長賀陳旦談過，希望針對在國道科技上的執法可以進一步的加強，之後惠由高公局跟警政署來邀請各界召開研討會，討論怎麼樣能在這方面進步。

而媒體問到是否也要找勞動部討論，增加對司機的勞檢？葉俊榮表示，這都應該共同來努力。

警察國道葉俊榮
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