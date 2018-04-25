雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩昨天深夜以「榮辱與共 休戚同當」為題在臉書貼文，面對媒體大幅報導婦聯會秘密檔案、優退方案等所謂的「內幕」，雷倩一一攤開「說明事實」。

另外，5月3日婦聯會是否為國民黨附隨組織的行政訴訟開庭，面對全案將正式進入司法程序，雷倩表示，昨天下班前，婦聯會律師已將「撤銷附隨組織認定」訴訟的補充理由二狀送到台北高等行政法院。「5月3日，我們將昂首闊步以堂堂正正的態度出庭，主張婦聯會決不是國民黨的附隨組織！」

雷倩表示，連續兩天媒體大幅報導婦聯會的「內幕」，從秘密檔案到優退方案，令人眼花撩亂。昨天下午6名會務人員因辜家毀損170箱檔案案被檢察官約談。下班前趕回會裡陪同大家。

雷倩表示，去年10月26日她被指派為常委同時受委託代理主委時，連常委們誰是誰都不很清楚，遑論會務人員。而今，「她們彷佛我的家人」，婦聯會被攻擊，大家一同承擔，有人被約談，彼此支持鼓勵。當然，作為「神秘」、「歷史悠久」的組織，婦聯會有不為外人瞭解的一面，但決不應因此而被批鬥。

面對外界的質疑，雷倩強調，事情其實沒那麼複雜：

她指出，婦聯會的所謂「秘密檔案室」，在3/5日黨產會因辜家指稱170箱資料「還在會內」而來會調查時，已經進入並錄影。因該批資料與170箱資料無關，經婦聯會律師堅持，黨產會同意另行備函後再向婦聯會調閱。後因雙方已進入司法程序，律師希望能由法院調閱對我方較有保障，故暫未提供。

雷倩表示，至於優退，更是欲加之罪。去年10月20日，常委們鑑於婦聯會未來可能解散改組，於第13屆第29次常會通過優退方案，希能給與多年來兢兢業業忠勤任事的同仁們基本保障。做為人民團體，婦聯會本即可自主決定優退方案。後該案歷經本會主委被撤免、銀行更換負責人印鑑等等行政理由而延宕至今年初執行。