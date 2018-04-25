軍改明決戰 今公聽會山雨欲來

軍改案明審查，軍系人士將動員。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 軍人年改決戰時刻逼近，山雨欲來。立法院今天舉行公聽會後，明天將在委員會實質審查，軍系人士為此總動員，發動退伍軍人和眷屬上街抗爭，並且要攜帶過夜用的「戰備包」，準備挑燈夜戰，讓整個陳抗活動延續到明天。

針對軍人年改方案，國民黨團書記長李彥秀提出三大訴求，包括一周一場公聽會，至少開四場公聽會，並要求政府盡速提出軍人年改的精算報告，朝野針對軍人年改展開協商，國民黨團也將提出黨團版的年改草案。

民進黨團幹事長何欣純說，目前是按照公聽會程序走，開再多公聽會，只是國民黨團的戰術，民進黨團不會接受，軍人年改在七月一日與公教年改一起上路的目標不變。

何欣純指出，行政部門已有軍人年改的精算報告，希望能在委員會充分討論與說明，行政部門最快能夠在周四的外交及國防委員會詢答的時候，利用精算報告來說明軍人年改利弊得失。

由於為抗議年金改革，退休警消連續兩天激烈抗爭，受到這群人士的「激勵」，退伍軍人年改抗議相關團體發出誓師令，強調「警消主場已經展現實力」，號召同袍「立院見」，並且在行動指令中，要求有夜宿街頭的準備，反年改抗爭指揮部也通知要上街的退伍軍人，盡量穿著舊軍服，攜帶個人「戰備包」。

八百壯士表示，有人指軍版退休俸的刪減已經比公教警消少很多，但是，問題不是軍版太好，是民進黨惡意砍公教警消太多，應該還大家一個公道。