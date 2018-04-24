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軍改促轉兩大戰場 朝野明動員備戰

2018-04-24 22:49中央社 台北24日綜合報導

立法院軍改公聽會與促轉會人事同意權審查明天在個別委員會登場，國民黨團明天一早召開黨團會議擬定議事攻防策略，民進黨團發出甲級動員令因應將隨機應變、見招拆招。

立法院外層層拒馬、鐵欄杆戒備下，立法院外交及國防委員會明天將召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，立法院司法及法制委員會將審查促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）被提名人名單，兩大戰場朝野黨團積極備戰，國民黨團一早8時就先召開黨團大會討論策略，民進黨團則發出甲動因應各種狀況。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純晚間受訪說，黨團立場希望軍人年改公聽會順利，同時要做到維護會議主席、民進黨立委王定宇的人身安全。

她說，公聽會是法案審理的過程之一，公聽會就是要表達意見，如果有不同意見就應該表達，癱瘓公聽會是浪費表達意見的機會，民進黨團希望公聽會能夠順其自然，尊重召委、隨機應變。

民主進步黨立法院黨團書記長許智傑表示，預料國民黨團可能會讓公聽會開不成，或是開成以後要求加開公聽會，民進黨團已發出甲級動員令，將視情況見招拆招。

促轉會人事同意權案審查，何欣純說，時代力量對促轉會部分被提名人可能會有意見，民進黨動員因應，希望順利審查。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，召開軍人年改公聽會是國民黨一貫的主張，當然希望公聽會能夠有更多的外界意見參與審議，樂見公聽會有更多討論。

李彥秀說，也希望立法院長蘇嘉全能夠盡速召集朝野協商，增加公聽會的場次還有溝通時間，國民黨團已在今天下午二度發函給蘇嘉全辦公室要求協商。

軍人年改公聽會，國民黨團推薦名單清一色都是八百壯士代表，分別是黃冬輝、謝健虎、盛澤仁、王忠義、賀新民，是否會擔心鬧場？據國民黨團幹部表示，黨團已跟八百壯士代表盡力溝通，希望能讓公聽會順利進行，理性討論，也得到八百壯士的正面回應。

至於審查促轉會委員提名名單，李彥秀表示，黨團不會杯葛審查，會視明、後天個別提名人的答詢狀況，再討論人事同意權行使的方向。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，軍改公聽會親民黨有派專家與會，照著流程進行；今天已對促轉會被提名人提出了7個問題的問卷，請被提名人表達看法，明天原則上仍會到司法委員會提問。

時代力量立法院黨團總召徐永明指出，黨團10日提出的「促轉委員被提名人15問」問卷至今未獲任何回應，深感遺憾。過去對於大法官、司法院正副院長、監委等人事同意權審查，被提名人都有回應黨團提出的問卷。促轉會委員被提名人不要以為有民進黨立委就心存僥倖，黨團一定會嚴格審查。

至於軍人年改公聽會，徐永明強調，既然要召開公聽會，大家就要用心參與。

立法院民進黨國民黨
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