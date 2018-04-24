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當沖降稅恐生變 柯建銘籲國民黨團撤復議案

2018-04-24 21:31中央社 台北24日電

民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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民進黨團總召柯建銘今天譴責國民黨杯葛軍改拿經濟發展與股市祭旗，呼籲明天將當沖降稅修法案所提復議撤案。國民黨團說，若衝擊過大，請立法院長蘇嘉全盡速召集協商。

由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團今天在立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，股市已經連跌4天400多點充滿不確定因素何其嚴重，而國民黨想盡辦法阻撓攸關軍人年改相關修法，完全不理性到竟然拿經濟發展與股市來祭旗，攸關股市的當沖降稅修法案與軍改完全兩回事，國民黨惡質將兩者混為一談。

柯建銘說，國民黨今天癱瘓立法院會將所有法案拉下協商，讓立法院空轉，又對當沖降稅修法案提復議、意圖癱瘓明天股市，全民應該共同譴責國民黨這種惡質行徑。

他要求國民黨主席吳敦義應該出面說清楚；並呼籲國民黨懸崖勒馬，明天立即將復議案撤案。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，民進黨若認為有如此大的衝擊，就儘快請立法院長蘇嘉全召開朝野協商。

立法院財政委員會、民進黨立委江永昌表示，國民黨此舉簡直幼稚，當沖降稅將在今年4月27日到期，國民黨此舉將可能導致股市動盪，若國民黨是對其他法案有意見，也不能在這事情上亂開刀，若投資人權益受損，應該找誰求償？

台股經金管會2014年1月3日開放當沖，立法院2017年修正通過證交稅條例修正案，從去年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到今年4月27日止。

為讓當沖降稅延長實施無縫接軌，立法院院會13日三讀通過證券交易稅條例修正案，當沖降稅再延長3年8個月，自今年4月28日起實施至2021年12月31日止。

國民黨立法院民進黨
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