強化社會安全網 政院展開溝通政策之旅

2018-04-24 21:27 中央社 台北24日電



為落實政府「強化社會安全網計畫」，行政院今天啟動下鄉溝通之旅，前往台中進行政策溝通說明，盼透過公部門與民間的對話與合作，共同推動攸關國民生活安全與福祉的政策。

行政院發布新聞稿指出，為落實總統蔡英文的就職宣示，行政院2月核定「強化社會安全網計畫」，盼讓人民生活在安全、沒有暴力威脅的環境。行政院長賴清德3月指示，為讓這項計畫成功，各中央與地方執行機關須妥善運用整合後的機制與網絡。因此，行政院今天展開下鄉溝通政策之旅，盼中央與地方一起努力為社會打造安全防護網。

行政院表示，自今天起至6月底，由政務委員林萬億率衛生福利部、內政部、教育部與勞動部等部會下鄉進行政策溝通說明會，透過公部門與民間的對話、合作，共同推動攸關國民生活安全、福祉的重大政策。溝通政策之旅首站前往台中。

林萬億指出，近幾年兒少虐待、自殺及隨機殺人、傷人事件，成因大多與貧窮、失業、毒品、精神疾病、家庭結構與功能弱化有關，政府雖已有相關服務體系，但各體系之間的整合、協力機制仍有精進空間。

他表示，「強化社會安全網計畫」強調社會工作、心理健康、學生輔導、就業服務介入等，由「以個人為中心」轉為「以家庭為中心」，建構「以家庭為中心，社區為基礎」的服務體系，並依照個別家庭不同的風險程度與需求，提供不同的介入服務。

林萬億強調，這項計畫非靠單一部會可完成，必須整合衛福部、教育部、勞動部、內政部、法務部等跨部會力量，也需要地方政府、民間團體協力合作，從預防角度，及早發現需要協助的家庭，並適時、即時、適切介入，提供服務。

他表示，新的社會安全網將既有的社會救助服務與社會福利服務中心整合、高風險家庭服務方案與家庭暴力防治網絡整合、自殺防治與社區心理衛生中心整合，並與學生輔導網、就業服務體系、警政治安體系橫向連結，進而預防脆弱家庭陷入貧窮、長期失業、兒少虐待、性剝削、家庭暴力、犯罪、毒品、心理疾病等困境，以降低兒童虐待、家庭暴力風險。

同時，衛福部政務次長呂寶靜呼籲民間非政府組織，一起加入強化社會安全網，扮演提供多元家庭支持方案的角色，對處在危機的家庭提供協助。