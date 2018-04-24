當沖降稅藍營提復議 財政部請各黨團支持完成修法

2018-04-24 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



當沖降稅修法因國民黨團提出復議 ，立法院未能於本日函送總統府公布。財政部表示，因現股當沖降稅措施至 4 月27日施行屆滿，如該修正案 總統未能於 4 月 26 日公布施行，自 4 月 28 日起現股當沖將回復課徵 3‰證 券交易稅，恐引發投資人之不確定性臆測，將對台股造成衝擊。

財政部表示，現行證券交易稅條例規定，現股當沖證券交易稅稅率「1.5‰」租稅優惠期間將於4 月27日屆滿。考量現股當沖 降稅實施後，有效帶動市場活絡，基於政策穩定及降低投資人不確定性臆測，財政部提出修法，修正延長現股當沖降稅措施，並基於租稅公平，將證券商自行買賣現股當沖納為降稅適用對象，已經立院三讀通過延至 110 年 12 月 31 日。

財政部表示，修正條文若無法在4月28日生效施行，則自4月28日起至修正條文生效日間之現股當沖將回復課徵 3‰證券交易稅，增加投資 人交易成本，不利我國資本市場發展，進而影響投資人對臺股市場之信心及 對交易量造成衝擊，並將衍生條文經總統公布生效後須就已徵稅款辦理退稅作業

為避免徒增徵納雙方困擾，財政部請立法院各黨團支持本法案完成立法程序，以利公布施行，以利政策延續推動。