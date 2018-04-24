當沖降稅本周到期 金管會籲國民黨撤案避免衝擊台股

2018-04-24 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台股連日大跌後，眼看當沖降稅措施有效期，即將在本周內到期。金管會今晚(24日)罕見發出新聞稿，呼籲國民黨黨團撤回延長當沖降稅復議案，避免對資本市場產生不必要衝擊。

金管會表示，現行當沖降稅措施自去年4月28起實施1年，將在本周五、107年4月27日屆期。而行政院提出的證券交易稅條例第2條之2修正草案，延長當沖降稅措施，已經在今年4月13日在立法院三讀通過，原可望無縫接軌延長實施期間至110年12月31日止，但因為立院國民黨黨團提出復議程序，恐無法及時銜接生效，可能對證券市場造成不必要衝擊。

金管會證期局表示，若當沖降稅延長措施無法銜接，有三項衝擊；一是打擊證券市場投資人信心，因為當沖降稅實施迄今，當沖占比及整體市場成交量都有成長，有助提升市場流動性，並能彌補稅損，帶來正面外溢效果，若因立法程序無法及時使當沖降稅措施生效，恐打擊投資人信心，降低進場意願，影響證券市場正常發展。