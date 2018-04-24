軍人年改最高俸率有下修空間？ 政院：非事實

2018-04-24 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對有媒體報導指出，行政院軍人年改相關法案中，「最高俸率有下修空間」一事，行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，此一報導並非事實，予以嚴正駁斥。

徐國勇指出，軍人年改相關法案，已在充分討論後，經院會通過送立院審議，行政院對所送出法案將全力捍衛、完整說明，期使能儘速順利通過，軍官最高俸率設在90%，絕無所謂的預留下修空間。