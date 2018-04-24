當沖降稅延長恐有變數 藍營提復議案反制軍改

2018-04-24 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



當沖證交稅減半優惠原定在27日屆滿一年，立法院日前三讀修正「證券交易稅條例」第2條之2修正案，將優惠時間再延長至2021年底。不過，為抗議民進黨政府處軍人年金改革態度強硬，國民黨團傍晚在立法院會提出復議，當沖降稅一案恐出現空窗期。

立法院13日趕在當沖降稅優惠期屆滿前完成修法，將當沖降稅再延長3年8個月，自28日起實施至2021年12月31日止，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象，有助維持台股萬點行情動能。

國民黨團傍晚在立法院會散會前，針對日前三讀的「證券交易稅條例」、「關稅法」、「海關緝私條例」、「公職人員選舉罷免法」共4案提出復議案，立法院副院長蔡其昌裁示，另定期處理。

國民黨團書記長李彥秀強調，國民黨並不反對這個案子，財政委員會民進黨籍召委王榮璋對當沖降稅有疑義，遲不肯排案，財政部反而來拜託國民黨籍召委曾銘宗排案，黨團當時也同意不須再交付朝野協商，「如果行政院那麼在乎台股衝擊，就該多和在野黨溝通。」

對於民進黨團仍堅持只召開一場軍人年改公聽會，李彥秀也抨擊，黨團發出兩次朝野協商通知，立法院長蘇嘉全都置之不理，國民黨這次拉下這些法案，就是要凸顯民進黨的荒謬，民進黨在乎的法案，都會有精準的議事操作，完全不留給在野黨溝通協調的空間，那其他的法案輕忽，自然也可以緩一點時間再處理。

李彥秀表示，提出復議案是合理、合法的議事手段，就看蘇嘉全要怎麼出面協調，民進黨若肯釋出善意，一切都可以談。