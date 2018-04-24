再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 國際鑑識專家李昌鈺23日接受電視節目「94要客訴」專訪，談到2004年3月19日前總統陳水扁的「319槍擊事件」和陳水扁槍傷的真實性，陳水扁今天的「新勇哥物語」以李昌鈺的訪談內容證明自己當年受的槍傷是真的，並質問現在執政的民進黨政府，如今又是國會多數，「為什麼，為什麼，為什麼總統、菊姐、閣揆，包括68位民進黨籍立委諸公，沒人為阿扁的319冤情講過關心的話？」

透過「勇哥」的說法，扁反問難道英德菊政府也認為陳水扁319槍傷是假的？「阿扁每天洗澡看到14年前11公分長、公分寬、2公分深的槍殺傷口疤痕烙印，心都在淌血。」

物語中的「勇弟」則鼓勵扁：「既然如此這般，求人不如求己。勇哥請阿扁520親自走一趟凱道，跟蔡總統鳴鼓申冤去！」

陳水扁的今天的「新勇哥物語-85」內容如下：