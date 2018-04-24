再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？
國際鑑識專家李昌鈺23日接受電視節目「94要客訴」專訪，談到2004年3月19日前總統陳水扁的「319槍擊事件」和陳水扁槍傷的真實性，陳水扁今天的「新勇哥物語」以李昌鈺的訪談內容證明自己當年受的槍傷是真的，並質問現在執政的民進黨政府，如今又是國會多數，「為什麼，為什麼，為什麼總統、菊姐、閣揆，包括68位民進黨籍立委諸公，沒人為阿扁的319冤情講過關心的話？」
透過「勇哥」的說法，扁反問難道英德菊政府也認為陳水扁319槍傷是假的？「阿扁每天洗澡看到14年前11公分長、公分寬、2公分深的槍殺傷口疤痕烙印，心都在淌血。」
物語中的「勇弟」則鼓勵扁：「既然如此這般，求人不如求己。勇哥請阿扁520親自走一趟凱道，跟蔡總統鳴鼓申冤去！」
陳水扁的今天的「新勇哥物語-85」內容如下：
「勇弟：這則昨天下午的新聞報導你有看到嗎？
〔2018.4.23三立新聞網「94要客訴」獨家：李昌鈺憶當年：阿扁（319）槍傷是真的〕
勇哥：今天才看到。事隔14年，2004.3.19阿扁被槍殺後，新黨召集人郁慕明等藍營人士特別要求專案小組，應該敦請國際鑑識專家李昌鈺博士返國參與鑑識，調查阿扁腹部傷口是否為自導自演？甚至是所謂自己加工的刀傷 ？
勇弟：但李昌鈺博士在昨天接受三立新聞網「94要客訴」專訪時表示，「根據鑑識團成員訪視台南奇美醫院、（扁呂）兩人病歷資料、傷後照片，他研判阿扁腹部的傷，是新近的槍傷造成。」又說，「阿扁槍傷是真的」。開槍行凶者不在2F開槍，而是在車隊遊行進行中，於人群附近開槍。14年過去了，李昌鈺博士的鑑識結果，從未改變。「阿扁槍傷是真的」，又有誰可以還阿扁公道？當年污衊誣陷阿扁自導自演319槍擊案的藍營團體與個人，是否也該為14年前的混淆視聽，嚴重失言公開表達歉意？
勇哥：14年來阿扁蒙受不白之冤，馬總統8年重啟調查，想說不破比破好，讓319真相變成羅生門，還可繼續抹黑扭曲阿扁的人格。如今民進黨重返執政，又是國會多數，仍然不聞不問，難道英德菊政府也認為阿扁319槍傷是假的？阿扁每天洗澡看到14年前11公分長、公分寬、2公分深的槍殺傷口的疤痕烙印，心都在淌血。為什麼，為什麼，為什麼總統、菊姐、閣揆，包括68位民進黨籍立委諸公，沒人為阿扁的319冤情講過關心的話？！
勇弟：既然如此這般，求人不如求己。勇哥請阿扁520親自走一趟凱道，跟蔡總統鳴鼓申冤去！」
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