吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



風波不斷的新任教育部長吳茂昆，被指利用東華大學進行的綬草研究，設立生技公司申請專利，引發涉及違法兼職與違法移轉專利權之爭議。監委高鳳仙昨天宣布，她已申請將「綬草專利案」從自己正在調查的吳茂昆「請假與兼職案」中獨立出來，另案詳細調查。

監委對吳茂昆在東華大學校長任內作為的調查，包括高鳳仙的「請假與兼職案」與「綬草專利案」，目前均在調查中；其中請假與兼職案已經調查一年多，報告近日即將提出。此外先前王美玉、陳慶財調查「溢領案」，結果認為吳雖溢領獎助金，但並無主觀犯意，因此不提彈劾，僅要求其歸還款項。

吳茂昆於擔任東華大學校長期間，於2015年8月在美設立師沛恩生技公司，販售綬草萃取物製作的相關美容護膚產品，去年12月向大陸取得綬草萃取物及藥物應用的發明專利，發明人是吳茂昆。但綬草發明專利權在台灣，係由東華大學於去年4月21日獲得，發明人為吳茂昆、翁慶豐及學生史閎元、謝蕙雯，東華大學至今尚未將專利權技轉出去。

高鳳仙今天表示，本事件雖屬於自己正在調查的吳茂昆被訴校長期間請假及兼職案之範圍，但因涉及專利權歸屬、有無違反公務員服務法、科學技術基本法、公職人員利益衝突迴避法等相關問題，為避免影響原先調查案件之結案進度，故申請將其切割出來，另立新案深入調查。

高鳳仙表示，本案之調查範圍包括：究竟綬草萃取物之發明人是何人？專利權歸何人所有？吳茂昆有無違反公務員服務法「不得經營商業」、「不得兼任他項業務」、「不得兼薪及兼領公費」、「兼任非營利事業或團體職務應經服務機關許可」等規定？她指出，科學技術基本法雖放寬兼職規定，公立學校研究人員因科學研究業務可以技術作價投資或兼職，但吳茂昆之身分是否適用「研究人員」？其兼職是否能符合「因科學研究業務」？有無違反公職人員利益衝突迴避法相關規定？有無違法移轉專利或損害東華大學之專利權益等？都需進一步調查釐清。