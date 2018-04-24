警消加薪1370元要20年才吃得到 內政部回應了

2018-04-24 19:42 中央社 台北24日電



內政部調高警消最高年功俸額，國民黨新北市議員林國春今天表示，基層員警年功俸額額是150，加上年終、考績，晉升到500要花23年，「看得到吃不到」。

內政部則表示，除考量國家財政外，以俸給升級取代職務升遷的政策，可彌補警消升遷不易的困難，希望提高警消同仁士氣。

內政部長葉俊榮日前表示，推動修正警察人員人事條例，警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升到525，調整後資深基層警消每月所得增加新台幣1370元，約6.5萬人受惠。

中國國民黨立法院黨團記長李彥秀、副書記長林麗蟬、國民黨立委楊鎮浯今天在立法院召開「警察加薪1370，20年才吃得到」記者會。

楊鎮浯表示，這是鱷魚的眼淚，民進黨先捅了警消一大刀，讓警消血流不止，然後拿OK蹦貼在傷口上，表示有看到警消的傷痛。國民黨團要的是真正給警消一個好的工作環境、合理的勤務分配、有保障的薪酬制度。

他說，他將變更明天立法院內政委員會的議程，要求內政部、警政署就警察的勤務、薪酬合理性專案報告，希望引起更多討論跟重視。

與會曾擔任過警察的林國春表示，基層員警年功俸額是150，一般警察底薪加上年終、考績，晉升到500要花23年，他從警大畢業擔任巡官，年功俸額是230，任職15年才到晉升到500。內政部的簡直在欺騙全國老百姓，但卻騙不了警察。

他說，盼政府重視警察超勤加班費，每縣市超勤加班費不一，目前警政署編列超勤加班費每月1萬2000元，地方政府編列5000元，但有很多地方政府沒錢，很多警察根本領不足額，呼籲超勤加班費要實報實銷，因公殉職也要從寬認定。

林國春說，在沒有充分考量及完整配套下，公教年改不應該在7月1日倉促上路，否則恐引起更大民怨。

內政部次長邱昌嶽今天對中央社記者表示，修正警察人員人事條例，首先是考量國家財政，需在合理負擔情況下調薪。此外這個政策也是連結年金改革對警消的影響，以俸給升級取代職務升遷，以彌補警消升遷不易的困難，希望提高警消同仁士氣。