國發會修規定 虛擬世界動漫電影才能實現平台不列

2018-04-24 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



公共政策網路參與平台推出逾3年，民眾已漸熟悉透過平台管道向政府發聲，國民「提點子」累積逾5000件。不過提案千奇百怪，如鑒請政府將外星文明列為外交對象之一。曾有人提案廢除平台，減少資源浪費。近日國發會修訂實施要點，增列「以虛擬世界之動漫及電影難於現實所實現之提議」等不符要點規範，得直接隱藏提案。

國發會說，在民眾踴躍藉由參與平台就公共政策提出創意見解或政策建言時，有另一種聲量建議審視現今參與平台的附議驗證機制是否嚴謹、權責機關對成案的回應措施是否完善等意見。因此召開 5次會議，邀請機關、專家學者、社群團體與行政院青年諮詢委員及民眾以使用者、觀察者及功能開發者之角度，近日修訂要點。

修正重點包括，為擴大參與，增列持有我國居留證之外來人士也得參與公共政策建言，不限我國國民；調整手機一次性認證，以簡化附議身分認證程序。對於提議人過於天馬行空的建議，如有網友提議鑒請政府將外星文明列為外交對象之一，建立未來外星接觸事務的法源。雖然以上提案遭國發會以「外交為總統職權」，以及「外星人是否存在尚無定論」回絕，無法進入附議。未來這些提案非但無法進入附議，也可能被直接隱藏。