讓世界看見 總統：8月公布首份國家反貪腐報告

2018-04-24 17:19 中央社 台北24日電



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統蔡英文今天表示，今年8月台灣將公布第一份「國家反貪腐報告」，並邀請國際專家學者參與審查；「我們會讓世界看見，台灣落實廉能政府的執行力。」

蔡總統上午接見「中美洲邦交國處理廉政事務機關首長及官員訪問團」，訪賓包括瓜地馬拉檢察總長阿達納（Thelma Aldana）、貝里斯檢察總長裴瑞斐（Michael Peyrefitte）以及中美洲各國廉政機關代表。

她說，依據國際透明組織公布的2017年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index, CPI），台灣在全球180個國家及地區中排名第29名，這是過去10年來的最佳成績，但不會因此鬆懈。

總統說，廉政工作是各國都必須面對的課題，聯合國對反貪腐也相當重視。台灣雖不是聯合國正式成員，但落實廉能政府的決心不會輸給任何一個國家。

蔡總統說，與會貴賓都是法律人，且長期投入實務工作，定能體會廉政工作及司法改革的重要性。期盼台灣的經驗可以跟友邦經驗互相對話，並且一起追求進步，也期盼訪團藉由這次參訪，深化與台灣之間的友誼。

訪賓包括瓜地馬拉檢察總長阿達納（ThelmaAldana）等，由法務部長邱太三、外交部次長劉德立陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。