吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市議會今天下午進行財建部門質詢，北農總經理吳音寧再度成為質詢焦點之一。台北市議員徐弘庭今邀集市府官股董事代表上議會備詢台，要求對吳音寧適任與否表態。不料常務董事李友親竟當場吐槽，指吳音寧專業沒有問題，是姿態的問題。

北市府產發局簡任技正劉寶鍛、北市府工務局副局長張郁慧、北市府觀傳局副局長陳譽馨等三位董事則是委婉地說，吳音寧和北農董事長陳景峻的溝通應該要更加強，還說吳音寧有在進步，只是速度要在更加快，並對吳音寧的表現打70分。

北農爭議不斷，徐弘庭今在議場質詢時，詢問北農今年、去年、前年的業收外入減少許多，原因到底是什麼？

吳音寧則回答，業外收入通常是指相關補助收入，例如農委會、北市府的相關補助，還提到105年的補助比106年還要多。

不過徐弘庭立刻拿出北農資料打臉，質疑105年的補助總計900多萬元，106年則有1300多萬元，怎麼會比較多。徐更無奈表示，我不是很想考你，但怎麼隨便一個問題就出狀況，你到底在幹嘛。

吳音寧則說，我對整個公司的業務有通盤了解，若議員有需要我會再提供，但如果細項議員突然考我，有時候需要相關資料才能回答。

不過當徐弘庭詢問，北農休市爭議後，是否還有和陳景峻報告？吳音寧則稱，有需要就會和董事長報告，但報告次數數不出來，還說有時候報告不用面對面，公文往返也算數，董事長也會透過秘書傳達需要報告的事項。

徐弘庭則要求北市府官股董事，對於吳音寧適不適合繼續擔任北農總經理一職表態。對此，何友親說，總經理和董事長的溝通應該要加強，吳的專業沒有問題，是姿態的問題。

劉寶鍛則說，吳音寧的經驗還在累積中，目前給他打70分；張郁慧表示，要評斷吳音寧適任與否，應該要看他有沒有進步、有沒有努力，認為吳音寧正在進步，但應該要更快一點。