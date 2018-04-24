減輕員警用槍顧慮 藍委籲設警械鑑定委員會

2018-04-24 15:36 中央社 台北24日電



為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。聯合報系記者曾學仁／攝影 分享 facebook 國民黨立委林麗蟬今天說，第一線員警因擔心面臨訴訟，對警械使用有顧慮，造成執法困擾，政府應盡快設置警械使用鑑定委員會，如遇爭議，應提交鑑定報告供司法機關作為審判依據。

林麗蟬今天舉辦「警械使用鑑定委員會」記者會。她表示，政府單位應盡快設置類似「車禍事故鑑定委員會」的「警械使用鑑定委員會」，協助警察執行職務時使用警械。若有致人受傷、死亡或財產損失者，應由委員會進行鑑定，並擬具鑑定報告；遇有警械使用爭議案件時，委員會應提交鑑定報告，供司法機關作為審判依據。

林麗蟬表示，第一線員警因擔心面臨司法調查訴訟，恐背負刑責或民事賠償，對警械使用存有顧慮，造成執法困擾。近10年警察開槍打死人的案子共6起，僅2起獲不起訴或無罪。警政署雖成立「使用警械致人傷亡處理小組」、「警察人員因公涉訟審議委員會」，但不能減少基層員警用槍的壓力。

與會的亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，台灣的法官缺乏實際用槍的專業判斷性，就算找刑事專家提出證據，法官也不一定採信，逼許多員警私下和解，讓警察用槍缺乏了公權力。

關於警察的用槍時機，與會的台灣警察權益平等協會副理事長高振修表示，警察在執法時，需用短短幾秒來判斷用槍時機。但是法院時常忽略用槍的急迫性，希望警察用槍的教育以及用槍後的保障能夠盡快入法，不希望不必要的壓力犧牲掉警察合理用槍的權力，忽略治安。

談到警械使用條例的調整，與會的警政署刑事警察局副局長馬振華表示，警械使用條例已經十多年未調整，因此警政署也提出修正版本，目前已送至內政部審議當中，其中也有多元領域審議機制。若在員警使用警械後造成死亡或重傷，就會啟動調查。檢察官或當事人也可以主動提出行駛權，來啟動調查，

他說，相信這樣的調查機制具有高度的參考價值，也希望這樣的機制能夠保障基層員警，回應大眾的期待。