藍委推時間銀行 讓互助概念進入長照

2018-04-24 15:58 中央社 台北24日電



國民黨團書記長李彥秀（左一）。聯合報系資料照 分享 facebook 國民黨團書記長李彥秀今天說，台灣長照最大的危機在人力缺乏，若能推動「時間銀行」，可用互助概念補足長照制度的不足；未來她會在立法院提出相關概念，做法條的修正與討論。

面對台灣人口老化，照服員相關人力呈現缺乏的狀態，李彥秀今天與前衛生署長楊志良、前國民黨立委丁守中一同召開記者會，共同提倡推動「時間銀行」制度，主張讓銀髮長輩預存時間，55至65歲退休之後，先投入照護工作，待年老力衰時，再將這些時間轉換成其他人來照護自己，彌補短缺的家庭照顧人力。

李彥秀表示，根據衛福部公布最新數據顯示，去年照服人力缺口約5600人，到了今年會增加到1萬2000人。長照專業人才培訓恐怕很難趕上人口老化的速度。透過「時間銀行」的制度，將長照需求轉換為互助工作，鼓勵中高齡未失能的長輩，以志工的方式投入，經過基礎訓練，協助專業照服員，降低失能家庭負擔。

李彥秀說，時間銀行制度能讓長輩對於長照有更多了解，也可讓長輩在有能力照顧他人時，可以貢獻己力，在需要受照顧時更能安心成為被照顧者。

楊志良則表示，他與好幾位朋友組成時間銀行聯盟，自學拿到照服員證書，目前成員共有71人，6月8日將舉行成立大會，職業包括董事長、校長、牧師、里長，要翻轉照服是低下工作的社會印象。

楊志良也說，大家一起來推動「時間銀行」，就能夠終止台灣版的「楢山節考」，不希望再看到一個孝子把老母親勒死，以及看到一位哥哥終結了有精神障礙的妹妹的生命，自己服毒自殺，這些事絕對不是台灣應有的現象。

「楢山節考」是日本1956年的小說，講述年邁的母親不願意變成兒子的拖油瓶，令其子在寒冬中背上楢山，棄於風雪之中。