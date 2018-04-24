新南向教育展 互動體驗認識南向鄰居

2018-04-24 15:08 中央社 台北24日電



為展現新南向人才培育計畫的成果，教育部將於台北、高雄舉辦新南向教育成果展，現場還設計互動體驗，可以學習新南向各國的招呼語，還能虛擬試穿傳統服飾。

教育部今天發布新聞稿表示，為了推動以人為本、雙向交流、資源共享的新南向政策核心目標，因此提出「新南向人才培育推動計畫」，鼓勵優質教育產業、專業人才雙向培育，並擴大雙邊青年學者及學子交流和擴展雙邊教育合作平台。

為了讓各界瞭解新南向人才培育推動計畫的具體內容與實質成果，教育部將在台北、高雄兩地舉辦「新南向教育展」，北部場自4月29日至5月1日在台北華山文創園區展出、南部場自5月4日至5月13日在高雄國立科學工藝博物館舉行。

教育部指出，新南向教育展規劃「與我為鄰」「落地生根」「開拓視野」「雙向交流」「新住民子女二代培力」及「影展區」等6個展區，帶民眾認識新南向國家的地理人文和教育制度，同時呈現新南向國家學生在台灣的學習故事。

現場還設計互動體驗，民眾可和新南向國家不同風格的電影拍攝或文化遺產場景拍照，還可以學習其他新南向國家的招呼語，另外，現場還備有18國3D虛擬傳統服飾，讓民眾虛擬試衣體驗，同時安排舞蹈表演、越式美食春捲教學等活動。

教育部表示，台北場展出期間每天規劃教育專題座談會，除了邀請學生分享雙向交流分享心得，還會安排新住民學生分享赴越南職場體驗的學習經歷，歡迎民眾到場踴躍參與。