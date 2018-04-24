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宗教團體繞過政治獻金法 對政治造成甚麼惡果？

影／柯Ｐ與綠營同台　唱「用心良苦」音抖抖抖

2018-04-24 14:23聯合報 記者李詠平╱即時報導

台北市長柯文哲24號出席市府的勞團30周年慶生，得意的表示台北市是執行勞檢最確實的地方。但媒體更關心柯文哲在22號晚上被拍到在廟方活動上，有民進黨北市主委黃承國陪同一起敬酒，還上台高歌，更有多名民進黨市議員同台，但早上他們才參加姚文智陣營的反柯大遊行，是不是代表柯文哲和民進黨還是有合作空間？柯文哲低調表示，他常講朋友要多， 敵人要少，最近對綠營已經是「打不還口，罵不還手」的態度了。

台北市長柯文哲22號到文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，上台高歌一曲用心良苦。...
台北市長柯文哲22號到文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，上台高歌一曲用心良苦。翻攝網路
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柯文哲民進黨勞團
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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