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促轉會委員明審查 時力：提出問題至今無人回應

2018-04-24 12:13聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

促轉會的9名提名人，立院將於明天下午開始審查。時代力量對促轉委員的提問，13日送到行政院，至今仍未收到任何一份問卷回覆。時力黨團今舉行記者會表示，這是時力進入立院以來從未發生過的事。呼籲被提名人應盡快回覆，而不是用置之不理的態度回應。

另外黨團針對《公司法部分條文修正草案》公布時代力量修法版本，主張三特色，包含一、保障少數股東，降低訴訟門檻；二、強化洗錢防制，揭露實質受益人；三、追求社會公益，增訂兼益公司。

黨主席黃國昌表示，這次公司法的修正，從去年開始就跟民間公司法修法小組保持密切聯繫，一方面希望修法小組提出的建議條文能被行政院版採納，強化公司治理，也能在APG洗錢防制上能順利過關，但發現目前行政院版提出的版本，距離時代力量與小組共同討論出的條文還有一些距離。

黃國昌說，時代力量提出的修正條文希望能補充行政院版在以下三個方面的不足，第一、少數股東權的保護。過去一兩年來，社會大眾不斷看到的是，公司的高層、董事擺爛、違法失職，導致公司極大損害，而這些損害全數由全體股東負擔，問題是擺爛的高層他們控制的公司根本不會自己對公司加以求償。我國公司法第214條在實務上的效果被清楚評價為只是存在紙上的法律，現實上無法運作。正因如此，時代力量版本公司法第214的修正條文，希望能放寬對少數股東為公司、為全體股東向違法失職的公司負責人請求求償的門檻。

黃國昌表示，第二、揭露實質受益人。在這次國際洗錢防制的評鑑上，非常重要的一個審查基準就是有無辦法在公司治理上揭露實質受益人，只有揭露實質受益人，才能夠真正掌握金流、才能夠真正查到有關於洗錢防制的情事，但是目前行政院版本只揭露到第一層的股東，如果第一層的股東是境外公司，那這個境外公司背後是誰？目前行政院版竟然不用揭露，這樣的規定已在兩次立法院的公聽會清楚點出這個重大缺失，法務部與經濟部也承認目前提出的版本不符國際上對於實質受益人的規範，我們希望在這部分予以補強。

黃國昌說，第三部分是兼益公司，這個概念是，我們鼓勵企業應該要有社會責任，現在也有標榜所謂是社會企業的公司存在於台灣社會，對於這樣的公司我們認為有必要給予特殊規範，一方面讓這樣的公司所負擔的忠誠義務的對象不僅僅是股東同時也包括社會公益以及社會責任，另一方面也強化這種兼益公司在資訊揭露上的要求。

時代力量黨主席黃國昌。記者林麒瑋／攝影
時代力量黨主席黃國昌。記者林麒瑋／攝影
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時代力量黨團總召徐永明、立委高潞以用、黨主席黃國昌、立委林昶佐(左至右)。記者林...
時代力量黨團總召徐永明、立委高潞以用、黨主席黃國昌、立委林昶佐(左至右)。記者林麒瑋／攝影
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時代力量公司法洗錢
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