高鐵南延引論戰 屏東縣府：要公平不要傲慢歧視

2018-04-24 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



交通部審議高鐵南延可行性評估報告，再度引發高鐵論戰，針對淡江大學運輸管理學系教授張勝雄所言不如把「左營站」改成「高屏站」，屏東縣政府發言人黃建嘉今天上午公開指出，屏東縣要的是真正的交通平權及實際交通便利，不是傲慢的歧視，如果照張教授的邏輯，那是不是把全台大學都改為「台大」，那就人人都唸「台大」了。

他公開邀請「張教授」到屏東實際轉乘，從出門開始計算，實際體驗屏東人到底要花多少時間才搭得到高鐵。絕不是外界所說2、30分鐘就可以到達；他並說，屏東縣有83萬人口，是六都之外的第二大縣，目前台鐵運量不斷創新高，去年已達850萬人次，這樣的運量已足夠承載未來的屏東高鐵站，更何況未來還有產業開發等帶動。

交通部昨天審議高鐵南延屏東的可行性評估報告，會中委員張勝雄等人對票箱收入多有疑慮，會中決議將再補充資料後擇日再審，不過與會的淡江大學教授張勝雄屢次以票箱收入、運量不足等疑慮質疑高鐵南延，讓屏東縣政府今天上午召開記者會公開反擊。

縣府發言人黃建嘉表示，當年高鐵要在雲林等地設站時，張勝雄也曾說「這會是壓垮高鐵的最後一根稻草」，但事實證明，高鐵的整體運量一再攀升；他說屏東要求的只是「公平對待」，當初如何考量苗栗、彰化等站，請以相同的標準看待屏東。

另外張勝雄一番「屏東如果只是執意要設站，不如把左營站改成高屏站」的說法，昨天也在網路上發酵，縣府發言人黃建嘉表示，雲林距離台中也很近，嘉義距離台南也很近，當初應該改名就好，為何要設站？他說，屏東人要的也不是名，就只是便利的交通與公平的對待。