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親民黨團與促轉會會面 提7問要提名人作答

2018-04-24 11:52聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

行政院秘書長卓榮泰今日上午率領首屆「促進轉型正義委員會」被提名人拜會親民黨團。黨團總召李鴻鈞表示，國家要推動轉型正義，最重要的目的就是還原歷史真相，完整且公平的面對過去錯誤，清理殖民與威權遺毒，重塑台灣全體人民正確的共識與價值。親民黨團將提出七大問題請被提名人作答，作為親民黨團行使同意權的依據。

李鴻鈞表示，親民黨團在當初條例審查的過程當中，一再呼籲不要片段式的切割歷史，對於日軍攻打血洗原住民部落，到處立碑紀念戰死的日本軍警，這些血染的紀念碑現在還座落在全台各地，這些歷史，特別是原住民保衛土地的事蹟為什麼不能納入「促轉條例」平反？

促轉會主委被提名人黃煌雄則表示，對於促轉會的期許是各界都一致認同，很多內容要在此會中納入都必須審慎思考，同時如果獲得立法院同意，會朝此方向努力。

李鴻鈞說，與9位被提名人會面，目的就是希望透過對話溝通，來瞭解未來實際運作促轉會的人，他的理念到底為何？因此，黨團這裡也準備了簡單的七道題目，給被提名人一週的時間回答，作為行使同意權的依據。

●完整題目如下：

一、請問您認為促進轉型正義包不包括原住民的促進轉型正義？若包括在內，請問您認為處理的起始點為何？若不包括在內，請問您關於原住民族的促進轉型正義處不處理？

二、在過去，二二八受難者的平反作業已大致完成，促轉會未來如何推進平反白色恐怖時代及晚進的冤假錯案?

三、請問您促轉會的重點工作到底應該是究責？平反？還是清算非法得利？若只能側重其中一項，請問您會選擇那個?

四、究責平反，釐清真相，只是促轉的第一階段，接下來的社會和解才是促轉的真正目的與促轉意義所在，請問您未來要如何推動？

五、請問您過去以來，對於我國轉型正義工作的具體努力或貢獻為何？

六、請問您對於促轉條例中，賦予促轉會之四大任務中（1.開放政治檔案。2.清除威權象徵、保存不義遺址。3.平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。4不當黨產之處理及運用），您個人認為上述四項任務的優先次序為何？並簡述排序之原因？

七、根據促轉條例的第四項任務為不當黨產之處理及運用，請問您認為促轉會與黨產會兩個機構未來在工作上應如何分工？

親名黨團總召李鴻均(中)提出7項問題，要求促轉會包含主委等9人作答，作為親民黨團...
親名黨團總召李鴻均(中)提出7項問題，要求促轉會包含主委等9人作答，作為親民黨團行使同意權的依據。圖／親民黨團提供
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轉型正義原住民親民黨
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