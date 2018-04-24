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「警械使用鑑定委員會」記者會

2018-04-24 10:35聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭教授等交換意見。

為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左二）提出「警械使用條例第十...
為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左二）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。記者曾學仁／攝影
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為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左）提出「警械使用條例第十一...
為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。記者曾學仁／攝影
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為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左二）提出「警械使用條例第十...
為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（左二）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。記者曾學仁／攝影
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為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（中）提出「警械使用條例第十一...
為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（中）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。記者曾學仁／攝影
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為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（中）提出「警械使用條例第十一...
為釐清警察用槍爭議，讓員警安心執法，立法委員林麗蟬（中）提出「警械使用條例第十一條之一修正草案」以及「警械使用條例部分條文修正」，上午在立法院舉行「警械使用鑑定委員會」記者會，邀請社團法人台灣警察權益平等協會、社團法人臺灣犯罪被害人人權服務協會、葉毓蘭（右）教授等交換意見。記者曾學仁／攝影
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警察立法院林麗蟬
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