蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千。中央社 分享 facebook 蔡英文總統最新民調沒有因為出訪友邦跟請陳菊擔任總統府秘書長而攀升，反而不升反降。前立委孫大千譏，「沒有最低，只會更低」，蔡英文的民調持續下滑，完全就是意料中事。

孫大千指出，節目專訪、出訪友邦、登艦視察和菊姐出任秘書長，這四件事情對於台灣當前的困局，既不能「治標」，也無法「治本」，所以，對蔡英文自然不會有任何加分的效果。

孫大千表示，在上節目受訪的過程中，民眾印象最深刻的不外乎是「只是你不知道我在接近你而已」、「台灣要扮演棋手」、以及「賴清德是一個誠實的台獨」這三句經典名言。坦白說，這三句，沒有一句話有助於拉抬聲勢。

關於登艦視察海軍作戰演習，孫大千則表示，這只是再次凸顯了台海情勢的動盪不安，以及戳破了蔡英文所不斷強調的「兩岸關係會維持現狀」這句台詞，根本就是一句謊言。

對於中共軍演，孫大千指出，當時蔡英文正在訪問非洲友邦，但因為相關單位在面對中共軍演之際，刻意粉飾太平，冷嘲熱諷，導致中共「加碼演出」，情況幾近失控邊緣。被一群「豬隊友」弄巧成拙的拖累，辛苦「拼外交」的戲碼，最後也只能票房慘淡，黯然收場。

至於陳菊出任總統府秘書長一事，孫大千說，原本就已經傳得人盡皆知，絲毫沒有任何驚喜可言。再加上隨後又扯出是否黨政不分，假公濟私的爭議，倘若無法妥善處理，必然會成為另外一個「地雷」。