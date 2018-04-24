親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改團體陳抗
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入夜後，只剩下約50多名群眾聚集在立法院外台北市青島東路上，部分人更留下來搭起帳篷夜宿，原本宣稱要夜宿總統官邸的行動則是虛驚一場，不過警方則是徹夜在重要路口警戒。

退休警察人員協會總會昨天發起為期2天1夜的「警消不服從」抗議活動，由於抗議群眾聲...
退休警察人員協會總會昨天發起為期2天1夜的「警消不服從」抗議活動，由於抗議群眾聲稱要前往總統官邸外夜宿，官邸外架起鐵絲網，憲兵的盾牌也整齊的排列在路口，不過抗議群眾並沒有前往夜宿。記者鄭超文／攝影
分享
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分...
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分群眾在立法院外台北市青島東路上搭起帳篷夜宿。記者鄭超文／攝影
分享
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分...
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分群眾在立法院外台北市青島東路上搭起帳篷夜宿，警方則是徹夜在路口警戒。記者鄭超文／攝影
分享

警察立法院中華民國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

賴清德跳下戰北市？ 綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00

掌蘇貞昌競總？ 陳菊：政績是最好的助選

2018-04-24 01:13

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

三中案 明再傳馬英九

2018-04-24 01:17

檢察總長人事審查 向歷史道歉？江惠民：那是政治案

2018-04-24 01:08

因應少子化 政院研擬提高第三胎育兒津貼

2018-04-23 21:55

黨產會要57箱資料 雷倩：請法院來調

2018-04-23 18:19

婦聯會遭檢舉涉藏57箱檔案 黨產會要求提供

2018-04-23 18:05

藍委籲身分證註記客家人 李永得：鼓勵多元認同

2018-04-23 15:38

吳沛憶初選經費遭質疑 徐巧芯：柯黑是否對選民誠實？

2018-04-23 14:53

準檢察總長江惠民通過審查 交院會進行同意權投票

2018-04-23 13:48

江惠民：違反偵查不公開若沒處理 願辭職

2018-04-23 13:38

被爆幫業者關說 黃國昌：蓄意影射抹黑

2018-04-23 13:11

段宜康要準總長為歷史道歉？江惠民：那是政治案件

2018-04-23 12:48

李永得：身分證上註記客家人 自願應可加註

2018-04-23 12:09

不滿政府強推修惡勞基法 勞團五一遊行提6大訴求

2018-04-23 11:41

砍重陽敬老金 柯P自信：4年後大家會覺得台北市做對

2018-04-23 11:40

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

比特幣名人鄭伊廷參選台北市長 自稱身價一億

2018-04-23 10:06

郝歸柯隨 評柯文哲的台北城市博物館計畫

2018-04-23 09:48

比特幣名人鄭伊廷參選北市長 身家上億元

2018-04-23 09:24

罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10

三中案北檢 明天與周五連續傳喚馬英九

2018-04-23 19:52

查國民黨「三中案」 北檢25日傳訊馬英九

2018-04-23 17:44

江惠民：個案嚴守偵查不公開 不會向總統報告

2018-04-23 12:33

出任總統府秘書長 陳菊：會扮演好幕僚長的角色

2018-04-23 12:11
看更多

熱門文章

獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利

2018-04-23 09:15

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題

2018-04-23 10:59

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中

2018-04-23 11:39

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

反柯遊行感謝中南部朋友 姚文智遭諷：選總統？

2018-04-23 10:18

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

2018-04-23 10:00

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

校長開公司？大學圈震撼 議論紛紛

2018-04-23 14:15

被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13

侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好

2018-04-23 18:30

蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

2018-04-23 19:06

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03

砍敬老金民調跌15% 柯文哲：我有足夠民調可以掉

2018-04-23 09:21

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56

東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利

2018-04-23 14:11

李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

2018-04-23 11:51

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

吳茂昆一堂通識課衍生無窮商機 學生也當上董事長

2018-04-23 10:07

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32

影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議

2018-04-23 14:29

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

「警消不服從」遊行 呼籲蔡政府重視退休警消權益

2018-04-23 14:39

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

65%國人認為中共不會武力犯台 但65%對國軍沒信心

2018-04-23 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top