親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改團體陳抗
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00聯合報 記者林敬殷╱報導

環保署長李應元之前為了空汙、這次為了深澳電廠，賭上烏紗帽。 圖／聯合報系資料照片
環保署長李應元之前為了空汙、這次為了深澳電廠，賭上烏紗帽。 圖／聯合報系資料照片
分享
環保署長李應元日前接受媒體專訪時表示，為重啟核四不蓋深澳火力發電廠公投若通過就下台。賭上烏紗帽這種事，在政壇上屢見不鮮，政務官為自己政策負責，是勇於承擔的表現，也是危機處理的一種方式，從過去的諸多例子看來，有什麼就下台，或是做不到什麼就下台，兌現的比率似乎並不高。

李應元的兩項承諾 兌現率…

去年十一月，全台籠罩在大陸霧霾，政府去年上半年就推出解決空汙大作戰，到了下半年，閣揆換人做，賴清德上任後也啟動防制空汙的計畫，李應元當時就表示，政府的目標是兩年內紅色警戒站日數降低百分之廿、四年內降低百分之五十，如果明年（也就是今年二○一八年）五二○未達標準，他會提出辭呈以示負責。

若從數據顯示，國內空汙問題最大宗都來自於境外，扣除境外因素，國內的空汙多半來自移動汙染源，也就是汽機車、工廠或電廠排放的廢氣。也因此，李應元的宣示，要想透過政策上的改進，短期內不容易，畢竟境外的霧霾不是自己可以控制，存在的變數太大，李應元的這頂烏紗帽，能否戴牢？還很難說。

至於前總統馬英九日前一番重啟核四的說法，李應元的回應是說，核四是馬英九任內封存的，現在卻說核四重啟就可以不蓋深澳電廠，國民黨要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

反核是民進黨的政策主張，反核四也在日本福島三一一大地震後獲得廣大回響，也是當初馬英九主政時，最後不得不同意核四封存的關鍵，以核四換深澳對支持反核的人，是有說服力的，因此，同樣是跟空汙有關的議題，以重啟核四不要深澳的公投過關與否，交換自己的烏紗帽，或許對李應元來說，相對是比較可以判斷及操作的。

郝龍斌尋求連任台北市長關鍵時刻，爆出新生高架橋景觀工程報價不實傳聞，搞得灰頭土臉...
郝龍斌尋求連任台北市長關鍵時刻，爆出新生高架橋景觀工程報價不實傳聞，搞得灰頭土臉。 圖／聯合報系資料照片
分享

郝龍斌的新生高…仍然連任成功

二○一○年下半年，五都選舉前夕，時任台北市長的郝龍斌尋求連任的關鍵時刻，卻被爆出新生高架橋景觀工程報價不實傳聞，郝龍斌搞得灰頭土臉，連當時聲望如日中天的馬英九總統都替他背書，郝那時說，這絕對是個危機，但會在最快時間內了解，並對外說明。

為了新生高架橋植栽花價過高，引發各方爭議，甚至還波及花博，郝龍斌上電視節目坦言，處理太慢，幾天前才首度看到價差的細目，他對未盡監督之責深感難過，他願意表達歉意，北市府是有疏失，而且處理不當，甚至價格中間有問題，但也強調絕無貪汙，否則就會辭職下台。

新生高架工程弊案爭議，一直延續到花博開幕，後來焦點也轉移，郝龍斌並未因此造成選舉失利，而是連任成功。

至於官司的問題，則是到了二○一五年，也就是郝龍斌卸任後的事，先後傳喚的三名官員及一名商人，均獲判無罪。

吳敦義在行政院長任內備詢時，被迫公開發誓「我不愛算命」，如果外界找到說謊證據就會...
吳敦義在行政院長任內備詢時，被迫公開發誓「我不愛算命」，如果外界找到說謊證據就會辭職下台。 圖／聯合報系資料照片
分享

吳敦義愛算命？「有證據就下台」

二○一一年，曾發生警察大學副教授吳彰裕被控利用昔日學生、現職員警為中國蒐集中國民運人士崔衛平的動態與情資，台北地院後來判吳六個月徒刑，更意外扯出時任行政院長的吳敦義，在立法院備詢時，被迫公開發誓，「我不愛算命」，如果外界找到說謊證據就會辭職下台。

吳敦義是不是愛算命，眾說紛紜，但據了解，吳敦義就算不愛算命，至少他的家人，確實有人是愛算命的。至於實情如何，恐怕只有吳敦義自己最清楚。

只不過，因為愛不愛算命而發毒誓，恐怕吳敦義也是前無古人、後無來者，但只要政治人物還在政壇的一天，為了擺脫爭議，發誓確實是一種解套的妙方。

前勞委會主委王如玄曾說，如果外勞與基本工資脫鉤，她就會辭職下台。 圖／聯合報系資...
前勞委會主委王如玄曾說，如果外勞與基本工資脫鉤，她就會辭職下台。 圖／聯合報系資料照片
分享

王如玄反對外勞和基本工資脫鉤…

二○一○年，當時的行政院長吳敦義有意釋出自由港貿易區外勞與基本工資脫鉤，部分國民黨立委更進一步提案修改勞基法，有意將此擴大適用全國，不限自由港貿易區。時任勞委會主委王如玄表示，她反對的態度始終不變，如果外勞與基本工資脫鉤，她就會辭職下台。

直到二○一二年九月廿六日，王如玄發表公開信辭去勞委會主委的那一天，她始終堅持，也力擋外勞與基本工資脫鉤。

直到今天，外勞與基本工資要不要脫鉤，對政府而言，仍是一件棘手的問題。

慶富獵雷艦弊案遭立委質疑，海軍副參謀長陳寶餘反擊，「如果海軍、國防部有任何人違法...
慶富獵雷艦弊案遭立委質疑，海軍副參謀長陳寶餘反擊，「如果海軍、國防部有任何人違法，我就退伍！」 圖／聯合報系資料照片
分享

陳寶餘為獵雷艦 不惜賭上官位

去年喧騰一時的慶富獵雷艦弊案，外界將矛頭指向海軍，立委質疑國防部支付慶富的第三期款項報告「作假、欺騙」，更拿出慶富合約指出，國防部表示依照合約付款，但哪一條說可以付款？

面對立委的質疑，海軍副參謀長陳寶餘反擊，國防部依法行政，如果有違法，他絕對下台，「如果海軍、國防部有任何人違法，我就退伍！」

陳寶餘的宣誓，對當時處於挨打局面的國防部及海軍，無疑是一劑強心針，而獵雷艦弊案最後也在政府出手解約、國防部清查後一一懲處行政疏失下，逐步釐清國防部與慶富之間在法律上的權利義務關係，至少到目前為止，似乎也沒有查到國防部不法的部分。

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

賴清德跳下戰北市？ 綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20

掌蘇貞昌競總？ 陳菊：政績是最好的助選

2018-04-24 01:13

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40

三中案 明再傳馬英九

2018-04-24 01:17

檢察總長人事審查 向歷史道歉？江惠民：那是政治案

2018-04-24 01:08

因應少子化 政院研擬提高第三胎育兒津貼

2018-04-23 21:55

黨產會要57箱資料 雷倩：請法院來調

2018-04-23 18:19

婦聯會遭檢舉涉藏57箱檔案 黨產會要求提供

2018-04-23 18:05

藍委籲身分證註記客家人 李永得：鼓勵多元認同

2018-04-23 15:38

吳沛憶初選經費遭質疑 徐巧芯：柯黑是否對選民誠實？

2018-04-23 14:53

準檢察總長江惠民通過審查 交院會進行同意權投票

2018-04-23 13:48

江惠民：違反偵查不公開若沒處理 願辭職

2018-04-23 13:38

被爆幫業者關說 黃國昌：蓄意影射抹黑

2018-04-23 13:11

段宜康要準總長為歷史道歉？江惠民：那是政治案件

2018-04-23 12:48

李永得：身分證上註記客家人 自願應可加註

2018-04-23 12:09

不滿政府強推修惡勞基法 勞團五一遊行提6大訴求

2018-04-23 11:41

砍重陽敬老金 柯P自信：4年後大家會覺得台北市做對

2018-04-23 11:40

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

比特幣名人鄭伊廷參選台北市長 自稱身價一億

2018-04-23 10:06

郝歸柯隨 評柯文哲的台北城市博物館計畫

2018-04-23 09:48

比特幣名人鄭伊廷參選北市長 身家上億元

2018-04-23 09:24

罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10

三中案北檢 明天與周五連續傳喚馬英九

2018-04-23 19:52

查國民黨「三中案」 北檢25日傳訊馬英九

2018-04-23 17:44

江惠民：個案嚴守偵查不公開 不會向總統報告

2018-04-23 12:33

出任總統府秘書長 陳菊：會扮演好幕僚長的角色

2018-04-23 12:11
看更多

熱門文章

獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利

2018-04-23 09:15

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題

2018-04-23 10:59

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中

2018-04-23 11:39

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

反柯遊行感謝中南部朋友 姚文智遭諷：選總統？

2018-04-23 10:18

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

2018-04-23 10:00

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

校長開公司？大學圈震撼 議論紛紛

2018-04-23 14:15

被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13

侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好

2018-04-23 18:30

蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

2018-04-23 19:06

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03

砍敬老金民調跌15% 柯文哲：我有足夠民調可以掉

2018-04-23 09:21

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56

東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利

2018-04-23 14:11

李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

2018-04-23 11:51

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

吳茂昆一堂通識課衍生無窮商機 學生也當上董事長

2018-04-23 10:07

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32

影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議

2018-04-23 14:29

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

「警消不服從」遊行 呼籲蔡政府重視退休警消權益

2018-04-23 14:39

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

65%國人認為中共不會武力犯台 但65%對國軍沒信心

2018-04-23 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top