李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱報導



環保署長李應元之前為了空汙、這次為了深澳電廠，賭上烏紗帽。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 環保署長李應元日前接受媒體專訪時表示，為重啟核四不蓋深澳火力發電廠公投若通過就下台。賭上烏紗帽這種事，在政壇上屢見不鮮，政務官為自己政策負責，是勇於承擔的表現，也是危機處理的一種方式，從過去的諸多例子看來，有什麼就下台，或是做不到什麼就下台，兌現的比率似乎並不高。

李應元的兩項承諾 兌現率…

去年十一月，全台籠罩在大陸霧霾，政府去年上半年就推出解決空汙大作戰，到了下半年，閣揆換人做，賴清德上任後也啟動防制空汙的計畫，李應元當時就表示，政府的目標是兩年內紅色警戒站日數降低百分之廿、四年內降低百分之五十，如果明年（也就是今年二○一八年）五二○未達標準，他會提出辭呈以示負責。

若從數據顯示，國內空汙問題最大宗都來自於境外，扣除境外因素，國內的空汙多半來自移動汙染源，也就是汽機車、工廠或電廠排放的廢氣。也因此，李應元的宣示，要想透過政策上的改進，短期內不容易，畢竟境外的霧霾不是自己可以控制，存在的變數太大，李應元的這頂烏紗帽，能否戴牢？還很難說。

至於前總統馬英九日前一番重啟核四的說法，李應元的回應是說，核四是馬英九任內封存的，現在卻說核四重啟就可以不蓋深澳電廠，國民黨要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

反核是民進黨的政策主張，反核四也在日本福島三一一大地震後獲得廣大回響，也是當初馬英九主政時，最後不得不同意核四封存的關鍵，以核四換深澳對支持反核的人，是有說服力的，因此，同樣是跟空汙有關的議題，以重啟核四不要深澳的公投過關與否，交換自己的烏紗帽，或許對李應元來說，相對是比較可以判斷及操作的。 郝龍斌尋求連任台北市長關鍵時刻，爆出新生高架橋景觀工程報價不實傳聞，搞得灰頭土臉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

郝龍斌的新生高…仍然連任成功

二○一○年下半年，五都選舉前夕，時任台北市長的郝龍斌尋求連任的關鍵時刻，卻被爆出新生高架橋景觀工程報價不實傳聞，郝龍斌搞得灰頭土臉，連當時聲望如日中天的馬英九總統都替他背書，郝那時說，這絕對是個危機，但會在最快時間內了解，並對外說明。

為了新生高架橋植栽花價過高，引發各方爭議，甚至還波及花博，郝龍斌上電視節目坦言，處理太慢，幾天前才首度看到價差的細目，他對未盡監督之責深感難過，他願意表達歉意，北市府是有疏失，而且處理不當，甚至價格中間有問題，但也強調絕無貪汙，否則就會辭職下台。

新生高架工程弊案爭議，一直延續到花博開幕，後來焦點也轉移，郝龍斌並未因此造成選舉失利，而是連任成功。

至於官司的問題，則是到了二○一五年，也就是郝龍斌卸任後的事，先後傳喚的三名官員及一名商人，均獲判無罪。 吳敦義在行政院長任內備詢時，被迫公開發誓「我不愛算命」，如果外界找到說謊證據就會辭職下台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳敦義愛算命？「有證據就下台」

二○一一年，曾發生警察大學副教授吳彰裕被控利用昔日學生、現職員警為中國蒐集中國民運人士崔衛平的動態與情資，台北地院後來判吳六個月徒刑，更意外扯出時任行政院長的吳敦義，在立法院備詢時，被迫公開發誓，「我不愛算命」，如果外界找到說謊證據就會辭職下台。

吳敦義是不是愛算命，眾說紛紜，但據了解，吳敦義就算不愛算命，至少他的家人，確實有人是愛算命的。至於實情如何，恐怕只有吳敦義自己最清楚。

只不過，因為愛不愛算命而發毒誓，恐怕吳敦義也是前無古人、後無來者，但只要政治人物還在政壇的一天，為了擺脫爭議，發誓確實是一種解套的妙方。 前勞委會主委王如玄曾說，如果外勞與基本工資脫鉤，她就會辭職下台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王如玄反對外勞和基本工資脫鉤…

二○一○年，當時的行政院長吳敦義有意釋出自由港貿易區外勞與基本工資脫鉤，部分國民黨立委更進一步提案修改勞基法，有意將此擴大適用全國，不限自由港貿易區。時任勞委會主委王如玄表示，她反對的態度始終不變，如果外勞與基本工資脫鉤，她就會辭職下台。

直到二○一二年九月廿六日，王如玄發表公開信辭去勞委會主委的那一天，她始終堅持，也力擋外勞與基本工資脫鉤。

直到今天，外勞與基本工資要不要脫鉤，對政府而言，仍是一件棘手的問題。 慶富獵雷艦弊案遭立委質疑，海軍副參謀長陳寶餘反擊，「如果海軍、國防部有任何人違法，我就退伍！」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳寶餘為獵雷艦 不惜賭上官位

去年喧騰一時的慶富獵雷艦弊案，外界將矛頭指向海軍，立委質疑國防部支付慶富的第三期款項報告「作假、欺騙」，更拿出慶富合約指出，國防部表示依照合約付款，但哪一條說可以付款？

面對立委的質疑，海軍副參謀長陳寶餘反擊，國防部依法行政，如果有違法，他絕對下台，「如果海軍、國防部有任何人違法，我就退伍！」

陳寶餘的宣誓，對當時處於挨打局面的國防部及海軍，無疑是一劑強心針，而獵雷艦弊案最後也在政府出手解約、國防部清查後一一懲處行政疏失下，逐步釐清國防部與慶富之間在法律上的權利義務關係，至少到目前為止，似乎也沒有查到國防部不法的部分。