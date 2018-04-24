賴清德跳下戰北市？ 綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨在年底台北市長這一仗，究竟是自提人選或禮讓台北市長柯文哲？周日（廿二日）機蛋大遊行過後，民進黨高層已展開密集徵詢黨籍台北市議員的意見。選對會本周三也會針對台北市長提名政策初步討論，確定處理的程序和時程，以備五月二日國民黨台北市長人選出爐後，即可展開作業。

據了解，黨內高層徵詢時也提醒黨籍議員，一旦決定提名自己人，不要以為行政院長賴清德會跳下來選，「不會有這個選項」，輸贏大家一起承擔；若是決定禮讓，大家也要有一套說法，全黨一致對外。

綠營基層反柯聲浪看似愈演愈烈，九成以上的民進黨籍台北市議員都參加周日的機蛋大遊行。不過，黨內高層徵詢市議員，究竟是自提人選或禮讓柯文哲，議員的態度，卻出乎意料之外，沒有堅持也不主張民進黨一定非得提自己人。

據了解，議員態度多半傾向黨中央自行決定，不過來徵詢意見的黨內高層向議員表示，搞政治要有擔當，不能對外挺遊行、罵柯Ｐ，對內又不想擔責任做決定，索性就把問題丟給黨中央。一旦黨做了決定，卻又把責任往外推，讓外界看笑話，誤以為黨中央不尊重基層，被認為黨中央與基層有落差，搞到最後整個黨內亂，絕對不能有這種心態。

黨內高層向議員表示，黨中央到目前為止沒有定論，但是，黨籍議員要想清楚自己的答案是什麼，是要禮讓？還是提名自己人？想清楚了之後，黨中央會考量基層的看法，最後與地方共同決定、共同承擔；黨不是不能承擔被罵，也不會怕被罵，而是全黨上下做了決定就要一致對外，「不能做完決定後，有人不想負責，只想當好人」。

先前傳出選對會本周三會與北市黨籍議員座談，不過，黨內高層近日已展開徵詢，座談可能順延舉行。據了解，依照目前規畫，黨中央會在五月二日前完成相關徵詢，聽取基層議員的意見，一旦國民黨人選確定後，選對會就會開會討論，若有共識就會做出決定。