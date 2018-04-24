掌蘇貞昌競總？ 陳菊：政績是最好的助選

總統府昨天上午舉行秘書長交接典禮，被問及是否接任蘇貞昌新北市長選舉競選總部主委，陳菊低調表示，她是輔佐總統的幕僚角色，政績就是最好的助選。 蔡英文總統（前右）昨主持「新任總統府秘書長及行政院政務人員宣誓典禮」，和新上任的秘書長陳菊（前中）互動熱絡。 圖／取自總統府網站 分享 facebook

此外，民進黨中執會預計明天通過徵召蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌和行政院前院長游錫堃互動受矚目。據指出，游系人馬不滿「蘇游會」還不確定，就有人放出風聲，質疑是想「以和逼和」。

對此蘇貞昌昨天說，這消息不一定正確，但他和游錫堃一定會見面，他強調，自己和游錫堃、立委陳明文交情從省議會到現在，他們現在正要朝同一目標奮鬥合作，打贏這場艱難選戰。

陳菊昨天在宣誓典禮上表示，她會努力扮演輔佐總統的幕僚角色，改革路上必然會有困難與障礙，總統的改革勇氣與決心，需要台灣人給予信任與力量。

陳菊說，為了台灣民主深化，她會全力以赴輔佐、支持總統，她也會謙卑聆聽各種意見，努力協調、溝通，團結台灣共識，希望大家和她一起支持台灣社會改革。

昨天是陳菊就任秘書長後第一個上班日，陳菊也到新聞中心與媒體寒暄。

再次被記者詢問是否出任蘇貞昌的競選總部主委，陳菊說，她的重點是扮演輔佐總統的幕僚角色，「我會覺得選舉事務是黨的事務」。

陳菊說，她做為一個特任官輔佐總統，希望總統在改革的過程中能夠得到更多支持的力量，得到台灣人民大力支持，這才是她的工作，「如果我們改革順利成功、有政績，政績就是最好的助選」。

陳菊雖然低調不多談，但據了解，接任蘇貞昌競選總部主委一事，並無變化。

互動過程中，陳菊除應允未來會和媒體茶敘並且給問到飽，也放低身段拜託媒體。她說，她昨天傍晚才到台北，要先安置一下，且自己已經離開台北十二年，也要先熟悉一下，「不要太挑戰我，不要給新任的幕僚長這麼大的挑戰跟壓力，不要讓我怕好嗎？」