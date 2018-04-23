因應少子化 政院研擬提高第三胎育兒津貼

2018-04-23 21:55 中央社 台北23日電



行政院長賴清德下午召開跨部會會議，討論少子化因應措施，研議將增加第三胎的育兒津貼，並將排富門檻再提高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院發言人徐國勇今天表示，行政院長賴清德下午召開跨部會會議，討論少子化因應措施，研議將增加第三胎的育兒津貼，並將排富門檻再提高，以照顧更多民眾。

少子化問題日益嚴重，賴清德去年年終記者會時宣示，目標要讓生育率在2030年提高到1.4人。

徐國勇晚間告訴中央社記者，賴清德下午召開跨部會會議，盤點相關因應措施，包括檢討0到2歲的育兒津貼、推動私立幼兒園公共化，補助就讀私幼的兒童學費等。

徐國勇指出，育兒津貼目前每一胎都是一樣的金額，今天會議中研擬將提高第三胎的補助，以鼓勵生育；希望每個人都付得起幼兒階段的照顧經費，敢把孩子送到幼兒園，父母可以不用離開職場，對留住人才也有幫助。

徐國勇說，另也研議提高育兒津貼的排富門檻，「會訂得很高，排富人數會非常少」，以幫助更多民眾養育幼兒。

在私幼公共化方面，徐國勇表示，今天會中討論到，若幼兒園開學時，只差1、2個月而沒滿2歲的幼兒，不能上幼兒園是否要提供補助，因涉及補助額度和財源問題，目前仍在盤整，預計最快9月將可上路。

至於何時會公布完整方案？徐國勇表示，目前仍在進行最後的細節整理，近期內就會公布。

現行育兒津貼發放對象是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元；中低收入戶則有4000元、低收入戶為5000元。