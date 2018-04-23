三中案北檢明天與周五連續傳喚馬英九

2018-04-23 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署重啟偵辦三中案，檢方經過數月調查國民黨出售中視、中廣、中影交易過程，傳訊相關證人後，認為部分疑點有必再請前總統馬英九說明，日前發出傳票，預定明天與周五，連續2次再以被告身分傳喚馬到案，預料全案將進入收網階段。

北檢指出，三中案因所涉及之案情事實龐雜，為避免馬前總統過於辛勞，經與馬前總統辦公室聯繫而事先徵得馬前總統同意，計畫於本週分二次進行詢問，以利馬前總統能有充分時間詳盡說明案情。

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯證實，馬確實有收到台北地檢署的傳票，傳訊日期是4月25日上午，馬會準時應訊，傳票上的案號，與去年11月29日，檢方首度傳訊馬出庭的案號一致。去年北檢是因偵辦國民黨出售三中案，傳訊馬出庭，同時傳喚國民黨前行管會主委張哲琛、前中投總經理汪海清，馬偵訊10餘小時後請回。

中視交易部分，檢方過濾汪海清在歷次會議的錄音檔，發現2005年中投及光華公司將持有中影百分之50、中廣百分之97、中視進百分之34股權的華夏公司，以40億元賣給榮麗集團余建新，但事後榮麗不想履約，只想買中視，時任國民黨主席馬英九指示「盡力不要破局」，還說「那就當做回饋吧」。

中廣交易部分，檢方查出，2006年國民黨華夏投資公司將中廣以57億元，出售給趙少康旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等四間公司，華夏為了順利出售股權，因此採取「資產與廣播分別處理的交易模式」，由4家公司與華夏簽訂「股份轉讓契約書」，廣播部分以10億元賣給四家公司。

至於中影部分，前立委蔡正元因侵吞中影減資款遭檢方收押，檢方發現交易案中，國民黨疑獲得5億元回饋金，且中資委託衡平公司鑑估時，衡平定調中影每股以65元價格出售，但鑑定基準為何？是否有賤賣之嫌，明天將一併釐清。