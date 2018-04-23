婚姻定義公投 伴侶盟赴中選會遞訴願書

2018-04-23 20:32 中央社 台北23日電



反同團體日前提出有關婚姻定義等公投案通過中選會審查，伴侶盟今天號召群眾前往中選會高喊「反同公投違法違憲」等口號，並遞交訴願書給中選會，要求中選會撤銷行政處分。

反同婚團體下一代幸福聯盟今年1月起陸續發起包含「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」、「婚姻定義公投」及「適齡性平教育公投」等3項公投，也都在日前通過中選會審核。

挺同團體台灣伴侶權益推動聯盟、人本教育基金會、北區高校學生權益監督會等人今天手持「我們都是利害關係人」舉牌，前往中選會抗議。

伴侶盟律師團律師潘天慶指出，「婚姻定義公投」案主文已經明顯違反釋字第748號解釋，大法官也明白說明婚姻不限一男一女、同志也可以平等適用，但不知中選會為什麼通過審核，至於「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」案，根據理由書更明顯可看出反同團體就是要將同志踢出婚姻之外。

台權會秘書長邱伊翎則表示，中選會通過的這3個提案明顯霸凌、明顯違反人權及憲法，若這3提案通過，會讓台灣民主開倒車。時代力量立委黃國昌及徐永明也到場聲援並指出，無法贊同中選會通過這樣的公投提案，基本人權是不能公投的，同時承諾會努力在未來的會期將婚姻平權法案排入議程。

伴侶盟也在記者會中提出訴求，包含請中選會自行撤銷通過反同團體所提的3公投行政處分、停止執行反同公投案，也要求立法院應儘速將婚姻平權法案排入議程、履行選前承諾。