蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

前總統陳水扁（左）今天發的新勇哥物語表示，聽說總統府某發言人的太太，跟朋友打賭年底新北市長蘇貞昌會贏，相當程度代表府方觀點。圖／本報資料照片 分享 facebook

前總統陳水扁今天發的新勇哥物語表示，聽說總統府某發言人的太太，跟朋友打賭年底新北市長蘇貞昌會贏，相當程度代表府方觀點。但他認為，每次大贏總統選舉後，緊接著地方選舉一定大輸，歷屆總統無一例外，「今年能打破定律嗎？」

勇弟：聽說總統府某發言人的太太，從媒體到藥界，跟同為藥界的朋友打賭年底新北市長蘇貞昌會贏，相當程度代表府方觀點。勇哥，我們也來賭看看誰會贏好嗎？

勇哥：我也願寄上祝福。不過建議在下注前，可以參考並觀察最新民調趨勢，及四任民選總統的政治統計學現象。

勇弟：不是凱達格蘭基金會的「新台灣國策智庫」才發表總統與閣揆的最新民調，並沒有更壞啊？！

勇哥：但也沒有更好。今天游盈隆教授主持的台灣民意基金會公布的4月份最新民調倒是可以參考看看。有關總統的聲望調查，贊同總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策處理，贊同的32%，不贊同的49%。贊同的比例是2016年5月總統就任以來的第三低。有關賴院長的施政滿意度，從3月的53%降至46.8%；不滿意度則從上個月的31.7%提高為這個月的39%。

勇弟：記得閣揆人事，去年9月林下賴上，總統聲望提高16.6%。這次總統任命菊姐出任總統府秘書長，高達6成民眾認為對總統施政有幫助，但對總統聲望反而不升反降1.5%，好像怪怪的？

勇哥：應該說，菊姐今天才正式上任，未來能有多大加分效果？陳秘書長德高望重，總統是否充分信任與授權？最重要的是，總統又願意聽進多少？

勇弟：什麼政治統計學？統計政治學？

勇哥：打從1996年開放民選總統以來，我注意到，每次大贏總統選舉後，緊接著地方選舉一定大輸，從李登輝、陳水扁到馬英九都沒有例外。1996年李總統在國民黨一分為三下，還以54%大贏總統大選；隔年縣市長選舉國民黨慘敗，民進黨首度大贏全國過半的12個縣市長。

2004年阿扁總統在國親合連宋配的不利下，最後逆轉連任成功；隔年的縣市長選舉，民進黨從原先9個綠色執政縣市少掉3個，贏得雲林卻輸了宜蘭、嘉市。

2012年馬英九在執政不力下仍大贏，蔡英文2011年原本有半年時間的民調都領先，最後卻大輸80萬票；接著2014年地方選舉，國民黨輸掉半壁江山，民進黨狂勝13個縣市長，馬主席還為此下台負責。

2016年民進黨完全執政，蔡總統大贏308萬票，緊接著今年2018年縣市長選舉，蔡總統領導的民進黨會打破政治統計學的鐘擺不變定律嗎？

勇弟：勇哥可以告訴我，要賭ㄙㄨ，還是賭ㄕㄨ嗎？