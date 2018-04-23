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尼加拉瓜年改爆衝突 外交部：暫無台灣人傷亡

2018-04-23 18:35中央社 台北23日電

尼加拉瓜放棄上周宣布的年金改革方案。圖為尼國反年改的抗議學生20日和鎮暴警察發生...
尼加拉瓜放棄上周宣布的年金改革方案。圖為尼國反年改的抗議學生20日和鎮暴警察發生衝突的場面。法新社
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尼加拉瓜18日爆發示威抗議年金改革迄今，造成20多人喪生，外交部發言人李憲章今天表示，目前尚無台灣人受到波及，將持續掌握情勢發展。

李憲章下午表示，尼加拉瓜政府16日宣布自今年7月起實施社會保險局改革法案，引起多方反彈，連日來各地民眾上街抗議，街頭衝突已導致傷亡。

李憲章說，駐尼加拉瓜大使館一直密切注意相關發展，不斷透過電話等方式與僑胞保持密切聯繫，請僑胞注意人身安全，目前所幸沒有僑胞及旅尼台灣人受到波及，將持續掌握情勢發展。（編輯：楊凱翔）

尼加拉瓜年金改革保險
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