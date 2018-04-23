黨產會要57箱資料 雷倩：請法院來調

2018-04-23 18:19 中央社 台北23日電



婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華民國婦女聯合會遭質疑藏匿57箱資料，婦聯會主委雷倩今天說，都是一些舊單據，沒有秘密要隱藏，且黨產會當時已看過；若黨產會要求提供，因已進入司法程序，就由法院來調。

不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，日前接獲檢舉，檢舉人指除了170箱已查扣財務資料外，仍有57箱被藏匿，已要求婦聯會提供，若不提供將依黨產條例，處最高50萬元以下罰鍰。

雷倩下午告訴中央社記者，這些資料是當時黨產會到婦聯會從上到下查抄時，就確認與170箱內容完全不重疊，所以當時黨產會決定另行函文向婦聯會調資料。

外傳這57箱資料是在神秘且少數婦聯會高層才知道的檔案室發現，且有人向黨產會檢舉。雷倩表示，假如是秘密，當時怎麼會打開給黨產會看，黨產會都看過這些資料。

她說，這些資料當中沒有公文簽呈，也沒有蔣宋美齡所批文件，沒有什麼大秘密要隱藏，就是涉及民國76、77年軍友社與婦聯會共同收受勞軍捐款當中，婦聯會有一些應收未收款的收據，送到婦聯會代為保管。

雷倩表示，30幾年前的事，送來的時間與接收的人都不清楚，像是無頭公案似的資料，所以一直擺在婦聯會倉庫，在婦聯會搬到台北市林森南路現址時也一併搬來；因為來龍去脈不清楚，婦聯會也不敢銷毀。

她說，若這些資料交給黨產會，對婦聯會或許在訴訟上有不利之處，委任律師主張既然全案已經進入訴訟程序，黨產會調查權是否適用，有必要重新考量，因此，為避免引發爭議，以及避免外界認為婦聯會完全配合黨產會「無理的調查」，造成婦聯會被濫加興訟與指控，若黨產會要資料，就請法院來調。

對於黨產會不排除開罰，雷倩表示，黨產會認定婦聯會為附隨組織的訴訟，5月3日開庭，既然開庭，黨產會的律師可以要求行政法院調資料。