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反年改群眾 監察院陳情推擠

2018-04-23 16:35聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。記者邱德...
反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。記者邱德祥／攝影
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反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。記者邱德...
反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。記者邱德祥／攝影
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反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。記者邱德祥／攝影
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監察院
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