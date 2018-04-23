圖輯／「警消不服從」遊行 走上忠孝東路、中山南路口

2018-04-23 16:34 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 邱德祥 ╱即時報導



反年改群眾發起的「警消不服從」大遊行，下午走到忠孝東路、中山南路口的行政院和監察院陳情。

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到忠孝東路、中山南路口的行政院和監察院陳情。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到忠孝東路、中山南路口的行政院和監察院陳情。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

民眾爬上監察院屋頂揮旗

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院時，一位民眾爬上監察院屋頂降下國旗揮舞。

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院時，一位民眾爬上監察院屋頂降下國旗揮舞。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院時，一位民眾爬上監察院屋頂降下國旗揮舞。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院時，一位民眾爬上監察院屋頂降下國旗揮舞。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院時，一位民眾爬上監察院屋頂降下國旗揮舞。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

執勤警掩耳避噪音

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，民眾不時用高音汽笛發生高頻噪音，連執勤的警察都受不了，用手指塞住耳朵。

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，民眾不時用高音汽笛發生高頻噪音，連執勤的警察都受不了，用手指塞住耳朵。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

反年改群眾 監察院陳情推擠

反年改群眾發起的警消不服從大遊行，下午走到監察院陳情時，幾度和警方推擠。