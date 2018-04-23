藍委籲身分證註記客家人 李永得：鼓勵多元認同

2018-04-23 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院內政委員會今日由客委會進行業務報告。針對《客家基本法》的修法，將客語正式列為國家語言之一，將與原住民語言一起列為教學語言，保障人民及母語學習的權利。國民黨立委黃昭順質詢客委會主委李永得時表示是否考慮在身分證上註記客家人？李永得說，鼓勵多元認同。

黃昭順質詢表示，要不要跟內政部意見交換，考慮在身分證上註記客家人？李永得答詢說，清朝時代是有登錄的，但到日據時代取消，因為登記是造成族群衝突、排擠，不過他也說現在當然可以討論，因為鼓勵的是多元認同，幾乎大家都有8分之1或4分之1的閩南或客家血統，只是若要立法規範他認為比較不可行，「如果採取自願應該可以加註。」

黃昭順則強調，她是建議自願加註，因為她不願意造成族群紛爭，追問客委會是否願意與內政部協調？李永得表示，今天鼓勵的是多元認同，民眾可能既是閩南人也是客家人，抑或是原住民也有可能是客家人，「已經混血到這個程度，很難定義你是客家人還是閩南人，因為不是以血緣分類，是跟文化有關係。」

無黨籍立委趙正宇質詢時指出，客委會推動「浪漫台三線」，但他卻發現官方網站中沒有納入桃園市大溪區，只從平鎮、關西開始，辦公室同仁向客委會反映後，4月20日才把大溪列入，「我看完後臉上三條線」；大溪有1/3人口是在地客家人，且不管是木雕、豆乾或老街，觀光對大溪非常重要，盼「浪漫台三線」能把大溪也列入。