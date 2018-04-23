親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

「跳錯邊就是死路」國道警察最怕這7種駕駛

藍委籲身分證註記客家人 李永得：鼓勵多元認同

2018-04-23 15:38聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

立法院內政委員會今日由客委會進行業務報告。針對《客家基本法》的修法，將客語正式列為國家語言之一，將與原住民語言一起列為教學語言，保障人民及母語學習的權利。國民黨立委黃昭順質詢客委會主委李永得時表示是否考慮在身分證上註記客家人？李永得說，鼓勵多元認同。

黃昭順質詢表示，要不要跟內政部意見交換，考慮在身分證上註記客家人？李永得答詢說，清朝時代是有登錄的，但到日據時代取消，因為登記是造成族群衝突、排擠，不過他也說現在當然可以討論，因為鼓勵的是多元認同，幾乎大家都有8分之1或4分之1的閩南或客家血統，只是若要立法規範他認為比較不可行，「如果採取自願應該可以加註。」

黃昭順則強調，她是建議自願加註，因為她不願意造成族群紛爭，追問客委會是否願意與內政部協調？李永得表示，今天鼓勵的是多元認同，民眾可能既是閩南人也是客家人，抑或是原住民也有可能是客家人，「已經混血到這個程度，很難定義你是客家人還是閩南人，因為不是以血緣分類，是跟文化有關係。」

無黨籍立委趙正宇質詢時指出，客委會推動「浪漫台三線」，但他卻發現官方網站中沒有納入桃園市大溪區，只從平鎮、關西開始，辦公室同仁向客委會反映後，4月20日才把大溪列入，「我看完後臉上三條線」；大溪有1/3人口是在地客家人，且不管是木雕、豆乾或老街，觀光對大溪非常重要，盼「浪漫台三線」能把大溪也列入。

李永得說，最初期規劃是從平鎮、龍潭開始，沒有把大溪列入，後來前瞻基礎建設計畫要推動「浪漫台三線」，也做客家人口普查後，將大溪納入客家重點發展地區，當時就已經納入。去年客委會開始推動浪漫台三線國際觀光旅遊重點計畫，很多日本旅行社踩線團到浪漫台三線踩線，都把大溪列為重點宣傳點之一，雖然大溪現在會講客家話的人不是很多，但早期許多客家人在大溪開發，當地有非常豐厚的客家故事。

客委會主委李永得。記者黃書義／攝影
客委會主委李永得。記者黃書義／攝影
分享

客委會台三線李永得
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00

比特幣名人鄭伊廷參選台北市長 自稱身價一億

2018-04-23 10:06

圖輯／「警消不服從」遊行 走上忠孝東路、中山南路口

2018-04-23 16:34

影／警消不服從遊行 暴增六千人到場

2018-04-23 15:46

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

吳沛憶初選經費遭質疑 徐巧芯：柯黑是否對選民誠實？

2018-04-23 14:53

影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議

2018-04-23 14:29

準檢察總長江惠民通過審查 交院會進行同意權投票

2018-04-23 13:48

江惠民：違反偵查不公開若沒處理 願辭職

2018-04-23 13:38

被爆幫業者關說 黃國昌：蓄意影射抹黑

2018-04-23 13:11

段宜康要準總長為歷史道歉？江惠民：那是政治案件

2018-04-23 12:48

江惠民：個案嚴守偵查不公開 不會向總統報告

2018-04-23 12:33

出任總統府秘書長 陳菊：會扮演好幕僚長的角色

2018-04-23 12:11

不滿政府強推修惡勞基法 勞團五一遊行提6大訴求

2018-04-23 11:41

砍重陽敬老金 柯P自信：4年後大家會覺得台北市做對

2018-04-23 11:40

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

郝歸柯隨 評柯文哲的台北城市博物館計畫

2018-04-23 09:48

比特幣名人鄭伊廷參選北市長 身家上億元

2018-04-23 09:24

罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16

蔡英文稱國名很清楚 林濁水：ROC世界上清楚的人極少

2018-04-23 00:37

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49

林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03

年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38

世界地球日 蘇嘉全：永續台灣 永續地球

2018-04-22 13:45

促轉會委員提名太倉促 促監盟：應譴責

2018-04-22 13:16

檢察總長同意權案 立委：實質審查明瞭理念

2018-04-22 13:02

228受難者陳炘股權被占 家屬促華南銀發還遭拒

2018-04-22 12:50

被沒收房產如何還？促轉會被提名人：這個很難

2018-04-22 12:49

沃草／中選會主委：幸福盟公投提案非反同、未違憲，而是如何落實同婚投票

2018-04-22 12:45

陳炘股份當年遭華南銀併吞 促轉會處理難題

2018-04-22 11:52

促轉委員提名太倉促 促轉監督聯盟批政府迴避監督

2018-04-22 11:51

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41
看更多

熱門文章

獨／這根草恐壓垮教長？吳茂昆疑美國設公司陸申請專利

2018-04-23 09:15

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10

美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題

2018-04-23 10:59

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估

2018-04-22 22:43

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52

吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中

2018-04-23 11:39

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

反柯遊行感謝中南部朋友 姚文智遭諷：選總統？

2018-04-23 10:18

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

2018-04-23 10:00

李應元為深澳案3度賭烏紗帽 環團：失職

2018-04-22 20:38

漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力

2018-04-22 19:40

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

蔡英文稱國名很清楚 林濁水：ROC世界上清楚的人極少

2018-04-23 00:37

丁守中說選輸退政壇 扁諷綠「選錯會」

2018-04-23 00:02

太陽遠還是屏東遠？ 在地心聲：高鐵先跨過高屏溪，其他好談…

2018-04-23 00:17

「屏東還要等多久？」高鐵南延案 交通部今審查

2018-04-23 00:10

被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13

影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名

2018-04-22 18:03

侯友宜要當藍軍領頭羊 突圍新北戰中台

2018-04-23 00:17

李應元：核電公投過了我下台 核四前廠長：來投啊

2018-04-22 23:49

陸專家：遼寧艦非作戰用途 自製航母建造需時四至五年

2018-04-22 22:36

柯黑萬人遊行 姚文智：社會氣氛很清楚

2018-04-23 00:33

砍敬老金民調跌15% 柯文哲：我有足夠民調可以掉

2018-04-23 09:21

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

拔樁新北市議長蔣根煌？ 蘇貞昌：禮貌性拜會

2018-04-22 17:47

姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊

2018-04-22 17:45

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03

李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

2018-04-23 11:51

遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56

吳茂昆一堂通識課衍生無窮商機 學生也當上董事長

2018-04-23 10:07

拋重啟核四公投 李應元：通過願下台

2018-04-23 00:16

侯友宜、蘇貞昌同場敬酒「巧遇」 握手致意

2018-04-22 20:59

高鐵南延恆春？「心內想但不敢盼」

2018-04-23 00:29

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top