警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

不滿總統蔡英文力推的公教警消年金改革版本，趕在退撫新制7月1日上路前夕，退休公教警消團體今天下午聚集在立法院周邊發動「警消不服從」遊行陳抗，要夜宿總統官邸、立法院與內政部抗議，呼籲蔡政府重視退休警消權益。