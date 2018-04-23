吳沛憶初選經費遭質疑 徐巧芯：柯黑是否對選民誠實？

2018-04-23 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



民進黨年底台北市議員選舉準提名人吳沛憶，初選期間強打「小英栽培」看板滿布選區，大批網友要吳臉書粉專留言要求公布競選經費來源明細，卻反遭刪留言，引發爭議。國民黨台北市議員準提名人徐巧芯今也呼籲，吳應對網友質疑與刪留言公開說明。

徐巧芯表示，網友提問「初選經費花多少」並不是「不實指控」，且基於年輕世代普遍希望政治公開透明的原則，吳沛憶認為「沒有回應必要」其實是不正確的。

徐巧芯說，依照政治獻金法規定，年底九合一選舉參選人要到本月25日才能開專戶收受政治獻金，擬參選人現階段只能用自己的錢或借款，不能收受捐款；吳沛憶說初選選舉經費是「長輩贊助」，就很可能違規，甚至讓贊助方逃漏贈與稅。

徐巧芯也提到，吳沛憶初選前還大動作到監察院指控國民黨台中市長提名人盧秀燕濫用政治獻金，當時吳沛憶還批評盧「這不只有一個政治人物的事，是所有人的誠信問題」，但現在吳沛憶面對的質疑何嘗不是這樣？

徐巧芯說，吳沛憶初選對手余筱萍說初選花了五百萬，是她爸爸余天跟朋友借的，交代初選花費與資金來源；但妳吳沛憶卻僅以「長輩贊助」、「還沒結算」就想矇混過關，就此迴避可能超過五百萬以上資金來源，同是參選人，「我覺得妳這樣是不對的」。

徐巧芯質疑，吳沛憶今天若收了長輩的錢，明天對方要吳幫忙「做事」，敢拒絕嗎？當這些長輩利益跟一般民眾利益衝突時，吳會站在投妳一票的人民這邊？當吳以「柯黑」身份質疑台北市柯文哲「誠信」時，有沒有回頭看看自己是否也對選民夠誠實？

對於面對質疑，吳沛憶選擇刪臉書粉絲頁留言回應，徐巧芯也質疑，這樣「跟你們口中所討厭的蔡正元，又有什麼兩樣？」徐揶揄，年輕人最愛嘲諷前立委蔡正元刪留言，覺得是因為心虛，沒想到民進黨新生代議員參選人第一次選舉，就替大家示範這一招。

徐巧芯說，網路世代不是靠封鎖、隱藏、刪除留言，就可以迫使質疑意見消失；同樣是青年候選人，她認為吳沛憶「不應該只有年輕，而是要實踐這個世代所在意的價值」。

徐巧芯強調，吳沛憶是一個很努力的人，這次初選拚出好成績，全然說是因為她砸錢並不公平；但吳沛憶自詡為「青新政治」的太陽花世代，面對競選經費這些質疑，必須說清楚，否則這類質疑會一直跟著她，就算當選議員也不會消失。