原住民族經濟貿易進軍國際 台紐考察團大豐收
時代力量立委高潞以用於本月15至21日，與經濟部國貿局與對外貿易發展協會至紐西蘭針對原住民族的經濟、貿易及旅遊推廣進行考察，以台灣原住民族為出發，行銷、推展台灣觀光。
期間，團隊也參加重要的經濟貿易合作推廣會議，以爭取將原住民族合作議題納入台、紐的經濟貿易合作協會推動機制。參與人員包含紐台經濟貿協會主席Charles Finny、毛利Ngatitoa Iwi領袖Sir Matiu Rei及威靈頓商會執行長John Milford等。
會議中，除了針對重啟以民間為主，停辦近10年的「台鈕暨鈕台經濟協進會聯席會議」內容加入原住民族的可行性外，大力推動威靈頓商會與外貿協會簽屬備忘錄；紐西蘭商業理事會也在高潞以用委員爭取下，同意協助媒合雙方原住民廠商，並協助尋找合作對象。
紐西蘭也特別邀請台灣參加今年10月份舉辦的「2018年世界原住民商業論壇」，在這次的交流下，高潞以用與威靈頓商會更提出，能在會議前先舉行一場台紐的會前會，強化雙方合作，並期望台灣能接下2020的世界原住民商業論壇，打破現行原住民族的微型經濟，預計有600至800個國家代表與會，並也可大幅提升原住民族的經濟貿易交流。
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