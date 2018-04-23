原住民族經濟貿易進軍國際 台紐考察團大豐收

2018-04-23 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



時代力量立委高潞以用於本月15至21日，與經濟部國貿局與對外貿易發展協會至紐西蘭針對原住民族的經濟、貿易及旅遊推廣進行考察，以台灣原住民族為出發，行銷、推展台灣觀光。

期間，團隊也參加重要的經濟貿易合作推廣會議，以爭取將原住民族合作議題納入台、紐的經濟貿易合作協會推動機制。參與人員包含紐台經濟貿協會主席Charles Finny、毛利Ngatitoa Iwi領袖Sir Matiu Rei及威靈頓商會執行長John Milford等。

會議中，除了針對重啟以民間為主，停辦近10年的「台鈕暨鈕台經濟協進會聯席會議」內容加入原住民族的可行性外，大力推動威靈頓商會與外貿協會簽屬備忘錄；紐西蘭商業理事會也在高潞以用委員爭取下，同意協助媒合雙方原住民廠商，並協助尋找合作對象。