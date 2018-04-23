出任總統府秘書長 陳菊：會扮演好幕僚長的角色

2018-04-23 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



高雄市長陳菊日前接任總統府秘書長，今天上午於總統府在總統蔡英文主持下正式宣誓就職。陳菊致詞時說，過去從一個黨外小妹，至今過了快半世紀走進總統府，顯示改革之路是非常艱難的，會努力溝通協調，扮演好總統幕僚長的角色。之後陳菊至新聞中心與各媒體打招呼，說之後會舉辦茶敘，讓媒體問到飽，但隨後卻說「不要給我太大挑戰」引發眾人一陣爆笑。

就職典禮中由副總統陳建仁主持，陳建仁致詞表示，代表總統感謝副祕書長劉建忻辛勞，兩年來工作表現受到總統和執政團隊肯定。並說菊姐19歲就投身政治運動，一直為台灣打拼，熱誠奉獻青春血汗，在關鍵時刻總是捍衛台灣人權正義，無悔追求自由民主，在台灣民主運動發展過程中，是大家敬愛且學習的菊姐。

陳建仁說，菊姐擔任高雄市長期間，不僅推動綠化生態防洪治水便捷交通產業升級，且成功舉辦高雄世運會，將高雄一舉翻身成為移居幸福的現代化城市，多項城市建設指標評比都是獨占鰲首。當前國內外情勢十分嚴峻，內政上台灣正處於推動改革邁向進步關鍵時刻，很高興總統府秘書長這繁重工作由菊姐這樣有豐富政治歷練和積極任事態度的人，一定能發揮輔弼良佐的功能，和執政團隊一起打拼，回應人民對政府殷切期望。

陳菊致詞表示，在高雄市12年，離開高雄市一個很艱難決定，信任高雄市政府團隊，相信市府團隊會在未來七個多月裡把我還沒有完成很多重要工作，如期如質完成，交給我們下一任接班人市長，一定要在一次深深感謝高雄市民對她的信任和支持疼惜，謝謝高雄市民栽培，今天才能站在這裡承擔新的任務。