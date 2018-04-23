江惠民：個案嚴守偵查不公開 不會向總統報告

2018-04-23 12:33 中央社 台北23日電



台中高分檢檢察長江惠民（圖）被總統蔡英文提名為檢察總長人選，23日到立法院出席司法及法制、內政委員會聯席審查，江惠民進入委員會即引起媒體追逐拍攝。 中央社 分享 facebook

檢察總長被提名人江惠民今天表示，對於個案會嚴守偵查不公開的原則，不會向總統報告。

立法院司法法制、內政兩委員會上午聯席審查檢察總長被提名人的人事案。

民進黨立委洪宗熠、時代力量立委黃國昌與國民黨立委林德福，都問到江惠民對前檢察總長黃世銘洩密案的看法。

林德福問到，如果提名你的總統要找你談問題，你要怎麼辦？他說，前檢察總長黃世銘誤將當時的總統當上級，將偵查中案件洩密給總統，黃世銘是失誤還是故意？

江惠民說，如果是個案的話，會嚴格遵守偵查不公開的原則，不會向總統報告。他說，黃世銘因為這件事也付出代價，結論大家都很清楚，如果是他，案件事項不會向總統報告。

他表示，以往如果檢方發動搜索，最多會在檢方出擊的第一時間告知法務部，讓法務部有新聞處理的反應時間，但其他部分不會事先報告。

民進黨立委李俊俋說，蘇炳坤案、徐自強案、鄭性澤案等冤案，都是非任意性自白造成的。

江惠民說，單靠自白認定犯罪事實是非常危險的，希望有更廣泛的其他物證。他說，以鄭性澤案來說，就可以從加強鑑識水準與環境，應該要盡速建立好。

國民黨立委黃昭順問到，前最高檢特偵組被廢除了，有些責任被歸給黃世銘，江惠民怎麼看特偵組的功過？

江惠民說，特偵組存在讓檢察官辦案，能夠集中心力辦幾個案件，辦案深度與廣度確實可以增加，但設在最高檢，案多時負荷不了，且不起訴後無法再議、無法救濟，這是很大的問題。

他說，廢掉特偵組後回歸到一般訴訟程序，比較不會有問題，但如何讓第一線辦案的檢察官有人力與資源，希望能夠滿足一審檢察官的需求。（編輯：蘇志宗）