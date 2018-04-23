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不滿政府強推修惡勞基法 勞團五一遊行提6大訴求

2018-04-23 11:41聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

面對年初民進黨政府強推修惡勞基法的挫敗，由團結工聯、全產總、全金聯、全教總等工會工運團體組成的「2018五一行動聯盟」，將在五一勞動節當天舉辦遊行。聯盟今天上午召開行前記者會，向蔡政府疾呼六大訴求，並呼籲全台勞工積極參與勞權公投連署，團結全台灣勞工的力量。

5月1日當天中午12時30分，遊行隊伍將從總統府前凱達格蘭大道集合出發，沿途行至終點立法院，表達勞工對民進黨政府持續修惡勞基法的憤怒。今年遊行之前，五一行動聯盟前往台北美國商會和工總商總進行抗議，表達勞工對本國與外國資本家聯手推動改惡勞基法、導致台灣勞工權益全面崩壞的不滿。

今年遊行主題為「反過勞！拚公投！要加薪！爭勞權」，六大訴求包括：一、公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假：二、基本工資一次漲足2萬8千元，各業工人爭取每年加薪10%；三、勞保年金維持現制，反對血汗長照；四、公共服務以人民需求為目的，保障公共服務受僱者勞動權；五、擴大工會組織率、保障工會活動權；六、監督公司治理，勞工董事法制化。

五一行動聯盟表示，工會團體目前持續在各地進行「勞權公投」連署，要用直接民主的方式，推翻這個倒退30年的勞基法改惡版本，並且要求制定「國定假日法」還給勞工七天假，五一當天，工會團體將擴大宣傳、號召全民加入連署，在8月底前達成30萬人連署目標，並在11月24日地方大選同時進行「勞權公投」。

五一行動聯盟呼籲，面對崩壞的勞動權益，所有的受僱者都應站出來捍衛自己的勞動權，奪回勞工自己的勞動果實。請全台灣勞工在五一當天站上街頭展現自己的憤怒，或者加入勞權公投連署，團結全台灣勞工的力量。

勞團上午到工總和商總前抗議，並舉行五一勞動節大遊行行前記者會，勞團拿著標語牌高喊...
勞團上午到工總和商總前抗議，並舉行五一勞動節大遊行行前記者會，勞團拿著標語牌高喊訴求。記者邱德祥／攝影
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