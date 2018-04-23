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砍重陽敬老金 柯P自信：4年後大家會覺得台北市做對

2018-04-23 11:40聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲昨天參加健保改革研討會時表示，他上任後取消重陽節老人敬老金，結果民調掉了15%，但仍自信表示他還有足夠民調可以掉；柯文哲今天受訪時說，他有自信4年後，大家會覺得北市府今天做的事情是對的，大家會問投票日在今年年底怎辦？這是好問題，但該做的還是做。

柯文哲今天出席「營造本土語言友善學習環境計畫」活動，被問到砍重陽敬老金仍有民調可以掉一事時，他表示，記得3年前台北市推路邊停車格收費，那時投票一定很慘，可是3年後他現在就有把握，若在台北市辦公投，對於支不支持路邊停車格全面收費一定會過。

柯文哲接著說，有些事情一開始遭到反彈，但時間久了，大家知道還是有理念、有政策，他以雙北推出1280元「吃到飽」月票為例，表示為何敢推月票？因為是算一算，停車收費在未來10年補貼預算來源，這都是一整套，政策該做還是做，就勇敢做下去，還是要有長遠計畫。

媒體詢問，所以有信心砍重陽敬老金的民調可以拉回來？柯文哲說，還是會拉一些回來，但不會百分百，過個1年、2年、3年，等到4年後，台灣65歲以上人口超過20％，那時候就會發現台北市老人福利系統做的相當完整，他有自信4年後，大家會覺得北市府今天做的事情是對的，大家會問投票日在今年年底怎辦？這是好問題，但該做的還是做。

台北市長柯文哲今天出席「營造本土語言友善學習環境計畫」活動。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天出席「營造本土語言友善學習環境計畫」活動。記者張世杰／攝影
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