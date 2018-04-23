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陳菊任府秘書長 民調6成肯定

2018-04-23 11:40中央社 台北23日電

台灣民意基金會今天公布民調，49%不贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，32%贊同；60%認為陳菊接任總統府秘書長，對蔡總統未來整體施政有幫助。

財團法人台灣民意教育基金會上午公布「元首出訪、兩岸關係與國防自主」民意調查結果，由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，邀前民主進步黨籍立法委員林濁水、前國防部長蔡明憲、前台南縣長蘇煥智與談。

民調指出，49%受訪民眾不贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，32%贊同。與台灣民意基金會3月所做民調比較，贊同的比率下降1.5個百分點，不贊同上升2個百分點。對於行政院長賴清德的施政滿意度，46.8%滿意，39%不滿意。

陳菊接任總統府秘書長，60%認為這項人事安排對蔡總統未來整體施政有幫助，23.8%認為沒幫助。

以0到100表達對陳菊的感覺，51以上（好感）占49.3%最多，50（沒感覺）占30.6%，49以下（反感）占14.1%；平均值為59.54。

此外，民調顯示，造成高度爭議的台灣大學校長任命案，41.9%認為教育部應該負起較大的責任，18.1%認為是台大校長當選人管中閔；50.8%贊成教育部對台大校長任命案積極審查，25.9%不贊成。

林濁水表示，蔡總統最近很忙碌，不僅召開國安高層會議、緊急會議，還上電視接受專訪，「不斷接近大家」，這麼高的曝光率，史無前例，不過，從民調看來，沒有效果，負面評價上升，正面評價下滑。

林濁水說，蔡總統任命陳菊擔任總統府秘書長，肯定度很高，被陳菊幫助的蔡總統名望卻下降，很不合理，很難找到這樣的怪現象，隱藏很大的危機。

台灣民意基金會公布這份民調，於4月15日至17日，以電話抽樣方式成功訪問1072個有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99個百分點。

陳菊林濁水

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