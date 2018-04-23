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人民提起非常上訴 檢察總長被提名人江惠民：我不反對

2018-04-23 11:31聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院司法及法制、內政委員會上午聯席審查「總統咨請立法院同意江惠民為最高法院檢察署檢察總長」案。江惠民對於是否可開放讓人民也能提起非常上訴，備詢時表示：「我不反對。」

江惠民備詢時，對於立委質詢是否可開放讓人民也能提起非常上訴，表示：「我不反對。」...
江惠民備詢時，對於立委質詢是否可開放讓人民也能提起非常上訴，表示：「我不反對。」記者黃義書/攝影
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江惠民備詢時，對於立委質詢是否可開放讓人民也能提起非常上訴，表示：「我不反對。」...
江惠民備詢時，對於立委質詢是否可開放讓人民也能提起非常上訴，表示：「我不反對。」記者黃義書/攝影
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