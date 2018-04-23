6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台灣民意基金會今發布最新民調，台灣民眾對於陳菊出任總統府秘書長的民意反應，調查結果發現，有15.4%認為非常有幫助、44.6%還算有幫助、15.5%不太有幫助、8.3%一點也沒幫助、16.2%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，雖然有高達6成認為陳菊出任總統府秘書長對政府施政有幫助，但卻沒有同時提升蔡總統聲望。

游盈隆表示，台灣社會普遍認為蔡英文總統需要有像陳菊這一類政治經驗豐富的人輔佐才行。但奇怪的是，台灣社會對陳菊出任總統府秘書長高度肯定之際，為何沒有同時造成蔡英文總統聲望提升的現象？

台灣民意基金會也針對民眾對陳菊的感覺進行民調，請民眾用0到100來表示對陳菊的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。結果發現，有49.3%的人對陳菊有好感，30.6%沒感覺，14.1%有反感，6%不知道。

游盈隆說，如果以平均度數來看，台灣人對陳菊的感情熱度是59.54 度，直追去年剛出任行政院長時的賴清德的 63.44 度。對政治人物而言，這是一個非常溫暖舒適的溫度，非常珍貴的政治資產，表示台灣社會此刻對陳菊有相當正面的歡迎和肯定。