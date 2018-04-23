陳菊接府秘 副總統：發揮輔弼良佐功能

2018-04-23 10:32 中央社 台北23日電



副總統陳建仁今天表示，總統府秘書長由陳菊這樣有豐富政治歷練和積極任事態度的人擔任，相信她一定能發揮輔弼良佐的功能，和執政團隊一起打拚，回應人民對政府殷切期望。

總統府今天上午舉行秘書長交接典禮，由陳副總統監交，陳菊從總統府代理祕書長劉建忻手中接下印信。

陳副總統致詞時表示，他今天代表總統感謝劉建忻辛勞，兩年來劉建忻工作表現受到總統和執政團隊肯定，在秘書長出缺期間兩度代理承擔重任。

陳副總統表示，「菊姐相信大家都很熟悉」，陳菊19歲就投身政治運動，一直為台灣打拚，熱誠奉獻青春血汗，在關鍵時刻總是捍衛台灣人權正義，無悔追求自由民主，「在台灣民主運動發展過程中，是我們大家敬愛且學習的菊姐。」

副總統說，陳菊擔任高雄市長期間，她帶領的市府團隊，不僅推動綠化生態、防洪治水、便捷交通、產業升級等，且成功舉辦高雄世運會，將高雄一舉翻身成為移居幸福的現代化城市，多項城市建設指標評比都是獨占鰲首，「在台灣自治史上她是市井小民熟悉的花媽市長。」

陳副總統指出，蔡總統上任後要推動台灣永續發展，堅定各項改革，捍衛台灣民主自由，積極承擔了維護區域和平和穩定兩岸關係重責大任，當前國內外情勢十分嚴峻，內政上台灣正處於推動改革邁向進步關鍵時刻，台灣必須在全球激烈競爭中扮演重要角色，政府和人民更需要齊心為台灣發展努力。

陳副總統表示，這時刻大家很高興總統府秘書長這繁重工作由「菊姐」這樣有豐富政治歷練和積極任事態度的人擔任，相信陳菊一定能發揮輔弼良佐的功能，和執政團隊一起打拚，回應人民對政府殷切期望。